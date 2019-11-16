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В Пензенской области около 300 человек скончалось от диабета

16 ноября в 09:01 250 просмотров

В Пензенской области почти 46 тысяч человек страдают* сахарным диабетом. Впервые этот диагноз установили в 3718 случаях.

По данным Пензастата, большая часть больных — совершеннолетние (45586 человек, 99,2%). Среди болеющих подростков 15−17 лет — 101. Детей от рождения до 14 лет — 247: из них 0−4 года — 22 малыша, 5−9 лет — 77 ребят).

«Сахарный диабет может возникать во время беременности, что является отрицательным фактором, влияющим на здоровье матери и ребенка. В 2018 году в регионе было выявлено 267 случаев сахарного диабета у беременных женщин. А для 272 жителей Пензенской области (из них 25,7% - мужчины, 74,3% - женщины) заболевание стало причиной смерти», — отмечают в органе госстатистики.

«Профилактику сахарного диабета можно разделить на первичную и вторичную. Первичная заключается в том, чтобы не допустить развитие заболевания вообще. Вторичная профилактика направлена на предупреждение развития осложнений от уже имеющегося заболевания. К основным мерам профилактики сахарного диабета второго типа относят диету, необходимый минимум физической нагрузки и нормализацию психоэмоционального состояния», — отмечает эксперт рубрики «Дежурный врач» Светлана Белкина.

Основной метод диагностики сахарного диабета — определение уровня глюкозы в крови. Это исследование рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Также следует обратиться к врачу, если у вас:

— часто возникает сильная жажда; учащенное мочеиспускание;

— царапины и раны заживают дольше обычного;

— ухудшилось зрение,

— вы чувствуете разбитость, слабость, вялость, нет сил ни на что.

Подробнее о причинах развития диабета и борьбы с ним можно узнать ЗДЕСЬ.

*-данные представлены на конец 2018 года.


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