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Пензенцев насторожили шестеро сотрудников ДПС на проспекте Победы

15 ноября в 16:12 368 просмотров

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» прокомментировали информацию о необычно большом количестве экипажей ДПС на проспекте Победы.

Фотографию с автомобилями Госавтоинспекции и шестью правоохранителями в светоотражающих жилетах в социальной сети «ВКонтакте» выложил очевидец. В момент съемки в крайней правой стороне стояли два остановленных транспортных средства.

Выяснилось, что в городе проходят рейды по всем видам нарушений. Что именно стало причиной разбирательств с водителями на данном кадре, неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun1-28.userapi.com/c858020/v858020424/ea13b/AJe_NhpLw4s.jpg

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