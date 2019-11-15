Пензенцев насторожили шестеро сотрудников ДПС на проспекте Победы

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» прокомментировали информацию о необычно большом количестве экипажей ДПС на проспекте Победы.

Фотографию с автомобилями Госавтоинспекции и шестью правоохранителями в светоотражающих жилетах в социальной сети «ВКонтакте» выложил очевидец. В момент съемки в крайней правой стороне стояли два остановленных транспортных средства.

Выяснилось, что в городе проходят рейды по всем видам нарушений. Что именно стало причиной разбирательств с водителями на данном кадре, неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.