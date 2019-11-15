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Еще один комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО появился в Пензенской области

15 ноября в 16:29 126 просмотров
«Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России, приобрели спортивный комплекс для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

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В Вадинском районе на средства проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России, приобрели спортивный комплекс для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Технологическое оборудование малой спортивной площадки обошлось в сумму свыше трех миллионов рублей. На торжественном открытии объекта состоялось вручение золотых знаков отличия комплекса ГТО.

Администрация Вадинского района и местная детско-юношеская спортивная школа выразили благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за поддержку спорта в муниципальном образовании, сообщили в пресс-службе администрации района.

Напомним, ранее площадку для подготовки к сдаче ГТО установили в Мокшане. До конца года аналогичные комплексы общей стоимостью свыше 35 млн рублей должны появиться в Заречном и Кузнецке, а также в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Пензенском и Шемышейском районах.

Фотография: http://vadinsk.pnzreg.ru/news/education/195142/

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