В ДТП на трассе в Вадинском районе погиб молодой водитель

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии на трассе в Вадинском районе, которое унесло жизнь человека.

Сигнал об аварии на четвертом километре дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» — «Серго-Поливаново» поступил на пульт дежурного в 21:10 в четверг, 14 ноября.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате ДТП шофер погиб на месте. Пассажир «двенадцатой», 28-летний мужчина, доставлен в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.