В Каменке двое мужчин госпитализированы после ДТП с КамАЗом

Напротив дома № 5 на Белинском шоссе столкнулись автомобиль «Лада Калина» и КамАЗ. За рулем легковушки находился 37-летний мужчина, большегрузом управлял 38-летний водитель.
В результате аварии шофера и 35-летнего пассажира «Калины» госпитализировали.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.