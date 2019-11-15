В Каменке двое мужчин госпитализированы после ДТП с КамАЗом

В Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Напротив дома № 5 на Белинском шоссе столкнулись автомобиль «Лада Калина» и КамАЗ. За рулем легковушки находился 37-летний мужчина, большегрузом управлял 38-летний водитель.

В результате аварии шофера и 35-летнего пассажира «Калины» госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.