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В Каменке двое мужчин госпитализированы после ДТП с КамАЗом

15 ноября в 16:48 96 просмотров
, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Напротив дома № 5 на Белинском шоссе столкнулись автомобиль «Лада Калина» и КамАЗ. За рулем легковушки находился 37-летний мужчина, большегрузом управлял 38-летний водитель.

В результате аварии шофера и 35-летнего пассажира «Калины» госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


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