В пензенском ГИБДД прокомментировали аварию с иномаркой в Чемодановке

В пятницу, 15 ноября, в селе Чемодановка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, фотографии с места которого появились в группе социальной сети «ВКонтакте» .

На снимке запечатлен красный кроссовер, остановившийся на пешеходном переходе. У автомобиля помят капот, слегка слезла краска, оторван номер. Около транспортного средства стоят два человека.

Пользователи Сети предположили, что иномарка сбила пешехода. Однако в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» пояснили, что сообщений об авариях в этом районе не поступало.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.