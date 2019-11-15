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В пензенском ГИБДД прокомментировали аварию с иномаркой в Чемодановке

15 ноября в 16:56 104 просмотра
, 15 ноября, в селе Чемодановка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, фотографии с места которого появились в группе социальной сети «ВКонтакте».

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В пятницу, 15 ноября, в селе Чемодановка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, фотографии с места которого появились в группе социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлен красный кроссовер, остановившийся на пешеходном переходе. У автомобиля помят капот, слегка слезла краска, оторван номер. Около транспортного средства стоят два человека.

Пользователи Сети предположили, что иномарка сбила пешехода. Однако в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» пояснили, что сообщений об авариях в этом районе не поступало.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun1-86.userapi.com/c857528/v857528051/ed6f3/x0Qa9ZfzVfw.jpg

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