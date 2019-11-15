В Пензе участники конкурса чтецов «Дыхание строк» увидят три спектакля

15 ноября в малом зале Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского открылся Межрегиональный конкурс художественного чтения «Дыхание строк» (0+).

В соревновании участвуют студенты театральных отделений колледжей культуры и искусств. В город приехало более 80 конкурсантов из Астрахани, Владимира, Иваново, Самары, Саранска, Твери, Тулы и Ульяновска.

Участники будут не только демонстрировать собственное мастерство, но и смогут посетить тренинги и круглые столы, съездить на экскурсии в учреждения культуры и искусства Пензы и области. Также запланированы походы на постановки драмтеатра «Нахлебник» (12+), «Бесприданница» (16+) и моно-спектакль «Соло для струны без оркестра. Исповедь актрисы» (16+), в котором сыграет народная артистка РФ Римма Белякова.

«Целью конкурса является выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, формирование эстетических вкусов и потребностей в творческой самореализации студентов посредством художественного творчества и воспитание активной жизненной позиции», — сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.