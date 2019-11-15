Гости «Первой студии» обсудили безопасность на пензенских дорогах

15 ноября состоялись съемки очередного выпуска программы «Первая студия» (16+) на телеканале «Экспресс». Ее гости, в числе которых были ученики пензенских школ, поговорили о результатах инициированного президентом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пензенская область уже третий год участвует в реализации национального проекта.

«За это время в рамках Пензенской агломерации, в которую входит Пенза, Заречный и Пензенский район, отремонтировано 365 километров дорог. Мы добились показателя 61,2% по приведению дорог в нормативное состояние, и на 20% сократили количество очагов аварийности. В планах — к концу 2020 года довести до нормативного состояния 85% дорог», — сообщил начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

Несмотря на улучшение качества дорожного покрытия, состояние аварийности все равно остается на высоком уровне. Это отметил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

«За десять месяцев произошло 1524 ДТП, в которых 165 человек погибли. При этом, по сравнению с прошлым годом, их количество снизилось на 4%. Также наблюдается уменьшение числа ДТП с пьяными водителями и с участием пешеходов. Основные причины дорожно-транспортных происшествий — выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов», — сказал он.

В регионе постоянно проводится профилактическая работа по снижению числа ДТП. По мнению министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаила Торгашина, самый действенный способ борьбы с очагами аварийности — аварийности — установка камер видеофиксации. В этом году появились комплексы, которые фиксируют нарушения.

Кроме того, гости программы поделились мнением, как можно предотвратить ДТП. Так, одним из важных факторов в этом вопросе является культура вождения автолюбителей.

Свои вопросы смогли задать и юные пензенцы. В частности, ученица одной из пензенских гимназий спросила об обустройстве в городе велосипедных дорожек.

«Велодорожки сделаны в Ахунах. Исторически сложившаяся часть города не позволяет их благоустроить, проще сделать их в новых районах. Мы предусматриваем это при проектировании. Так, планируем их обустроить на ул. Чаадаева, и Байдукова. Но, скорее, это решение не ближайших двух-трех лет, а планы на будущее», — ответил заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

Но уже известно, что полосы для велосипедного движения появятся на новом Бакунинском мосту. Они будут объединены с теми, что обустроят на набережной реки Суры в рамках реконструкции.