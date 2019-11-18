Пензенским экспортерам рассказали о финансовой поддержке РЭЦ

В Пензе 14 и 15 ноября проходил бесплатный семинар для предпринимателей в рамках образовательной программы «Школа экспорта» РЭЦ.

Бизнесмены узнали о продуктах и инструментах поддержки группы РЭЦ, которыми может воспользоваться экспортер для анализа внешних рынков, проработки вопросов поиска и оценки потенциальных покупателей, подготовки предприятия и товара к экспорту, привлечения финансирования под экспортные сделки и компенсации определенных затрат, гарантийных обязательств и страхования.

С продуктами группы Российского экспортного центра представителей малого и среднего бизнеса познакомила сертифицированный тренер Ирина Муравьева.

«Этот курс отличается от остальных тем, что в нем перечислены продукты и услуги центра, которые помогут начинающим экспортерам выйти на международный рынок. Это, на мой взгляд, очень практический курс. Участники узнали о финансовых и нефинансовых видах поддержки, которые им может предоставить РЭЦ», — пояснила она.

Бизнесмены разобрали на примерах, как РЭЦ помогает искать покупателя в другой стране, как можно использовать продукты центра для аналитики и исследований. Также участники узнали о добровольной сертификации знака «Сделано в России» и о том, что он дает.

«Слушатели курса поняли, на каком этапе можно обратиться в РЭЦ и какую услугу получить. Отдельное внимание мы уделили практической части. Предприниматели рассматривали меры поддержки на примерах российской практики, а частности — пензенской. У нас есть примеры местных компаний, которые уже вышли на мировой рынок благодаря инструментам РЭЦ. На мой взгляд, это удачное соединение теории и практики», — подчеркнула Ирина Муравьева.

Участница семинара Ольга Андреева отметила, что особенно был полезен блок о финансовых инструментах поддержки.

«Мы узнали, какую финансовую помощь и страховые продукты мы можем получить. Кроме того, поняли, как наши компании могут усилить свои конкурентные позиции на зарубежном рынке с помощью инструментов РЭЦ», — добавила она.

По итогам тренинга предприниматели прошли тест и получили сертификаты «Школы экспорта» РЭЦ.

Напомним, бесплатные семинары для экспортеров проводит Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке министерства экономики Пензенской области в рамках образовательного проекта АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Следующий семинар (18+) пройдет 22 ноября. Участие — бесплатное, нужна лишь регистрация. Подробную информацию можно узнать на сайте exportedu.ru.