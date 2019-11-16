Эксперт усомнился в успешности внедрения умных остановок

Представитель Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин усомнился в успешности внедрения умных установок, которые позволят вызывать автобусы. Эксперимент анонсировали в 2020 году в ряде регионов страны.

По мнению Владимира Валдина, основными трудностями в реализации могут стать дороговизна и выполнение трафика.



«По поводу умных остановок — это такой хайп достаточно старый. Он где-то поднимался, поднимается и, видимо, будет подниматься, потому что есть заинтересованные люди. У нас вся «умность» остановок обычно заключается в том, чтобы воткнуть туда Wi-Fi, розетку для гаджетов», — сказал он в беседе с журналистами портала «360».

Он считает, что главная задача транспортной системы — чтобы люди проводили на остановках как можно меньше времени.

«Автобус — это не такси. Он не может работать в режиме такси. В противном случае происходит сбой в расписании», — добавил спикер.

Валдин отметил, что автобус должен подстраиваться под пассажиропоток, а не под желания отдельного человека.

Напомним, официальный представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев сообщил, что эксперимент запланирован сперва в Самарской, Волгоградской, Курской областях.

«Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек», — цитирует Федосеева ТАСС.