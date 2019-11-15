Мэр Пензы обозначил главную задачу музыкальных и художественных школ

В пятницу, 15 ноября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин посетил учреждения дополнительного образования для детей, изучил их программу и предложил внести корректировки с учетом требований сегодняшнего и будущего рынка труда.

Сначала делегация мэрии отправилась в детскую художественную школу № 1 имени В. Е. Татлина , где учатся более 600 ребят в возрасте от 6 до 16 лет и работают 20 педагогов. Основное здание располагается в культурном центре Пензы, а в других районах действует сеть выездных классов.

Также на базе учреждения создана детская картинная галерея для мастер-классов, семинаров, выставок, конкурсов и совместных мероприятий юных музыкантов и художников. В школе преподают основы рисунка, живописи, истории искусств, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Андрей Лузгин призвал расширить спектр областей культуры, которые преподают в учреждении. По его мнению, предметы, которые изучают в университетах, стоит начинать осваивать уже в раннем возрасте. Более того, отдельные компетенции люди уже во взрослом возрасте осваивают на специализированных курсах, хотя могли обучиться им еще в детстве.

«У нас есть художественные школы, художественное училище, архитектурный университет, есть IT-колледж и ПГУ с аналогичными специальностями, но нет обучения смежным, самым востребованным профессиям — веб-дизайну, 3D-дизайну, компьютерному дизайну и так далее. Современная культура достаточно сильно монетизируется, и мы должны не только вести предпрофессиональную подготовку детей, но и ориентироваться на современные навыки и компетенции», — подчеркнул градоначальник, предложивший обучать детей фильмографии, мультипликации и 3D-графике.

Также Андрей Лузгин предложил иной подход к отбору учащихся — следует учитывать рекомендации учителей общеобразовательных школ, таланты и способности детей.

После этого представители администрации посетили детскую музыкальную школу имени В. П. Чеха , славящуюся единственным в регионе эстрадно-джазовым отделением. Здесь готовят музыкантов по направлениям джазового фортепиано, синтезатора, электрогитары, бас-гитары, ударных, контрабаса, духовых инструментов.

Есть и другие профили — «Музыкальный театр», «Фортепиано», вокальный класс и отделение народных инструментов. В отличие от названного выше учебного заведения, здесь уже задумываются о современных тенденциях в культуре, а потому проводят подготовку по компьютерной аранжировке, звукорежиссуре, композиции. В школе даже есть профессиональная студия звукозаписи, уточнили в пресс-службе мэрии.

Преподавательский штат насчитывает 48 сотрудников, которые обучают почти 500 детей. Они занимаются индивидуально и в составе колллективов, которых в школе десять. Эстрадно-джазовый оркестр Ananasband, гитарный оркестр, образцовый детский музыкальный театр «Утро», вокальные студии, джазовый ансамбль Jazztime известны далеко за пределами региона. В их копилке — восемь золотых медалей всемирных и всероссийских Дельфийских игр.

Одной из главных задач образовательных организаций в области искусства Андрей Лузгин назвал подготовку будущих профессиональных кадров, чтобы увлечения детей превращались в призвание.

«Воспитание и образование детей — это важнейшая сфера, потому что таким образом мы формируем наше будущее. Эти дети через несколько лет будут выходить на рынок труда и формировать нашу экономику. Необходимо развивать как базовые, классические навыки, так современные компетенции, создавать условия, чтобы детское хобби превращалось в профессию, средство заработка или бизнес», — нацелил градоначальник.

Также Андрей Лузгин обещал оказать поддержку городскому проекту «Ассамблея фестивалей и конкурсов для учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств».