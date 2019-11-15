Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Крупнейший* пензенский застройщик намерен поддержать полезный бизнес
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
В Пензе участники конкурса чтецов «Дыхание строк» увидят три спектакля
Юных пензенцев к конкурсу чтецов подготовят актеры, писатели и библиотекари
Участники форума «Жар-птица-Пенза» освоят народные промыслы
Дед Мороз ждет поздравлений с днем рождения от юных пензенцев
В Пензе 16 студенческих отрядов сразятся на областной спартакиаде
Три пензенских педагога участвуют во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
Стали известны даты голосования за лучший спектакль ПФО
Пензенская картинная галерея приглашает на акцию «Вечерний музей»
В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей
В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности

Мэр Пензы обозначил главную задачу музыкальных и художественных школ

15 ноября в 17:56 124 просмотра
, 15 ноября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин посетил учреждения дополнительного образования для детей, изучил их программу и предложил внести корректировки с учетом требований сегодняшнего и будущего рынка труда.

" data-title="Мэр Пензы обозначил главную задачу музыкальных и художественных школ — Пенза-пресс, рунет за день">

В пятницу, 15 ноября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин посетил учреждения дополнительного образования для детей, изучил их программу и предложил внести корректировки с учетом требований сегодняшнего и будущего рынка труда.

Сначала делегация мэрии отправилась в детскую художественную школу № 1 имени В. Е. Татлина, где учатся более 600 ребят в возрасте от 6 до 16 лет и работают 20 педагогов. Основное здание располагается в культурном центре Пензы, а в других районах действует сеть выездных классов.

Также на базе учреждения создана детская картинная галерея для мастер-классов, семинаров, выставок, конкурсов и совместных мероприятий юных музыкантов и художников. В школе преподают основы рисунка, живописи, истории искусств, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Андрей Лузгин призвал расширить спектр областей культуры, которые преподают в учреждении. По его мнению, предметы, которые изучают в университетах, стоит начинать осваивать уже в раннем возрасте. Более того, отдельные компетенции люди уже во взрослом возрасте осваивают на специализированных курсах, хотя могли обучиться им еще в детстве.

«У нас есть художественные школы, художественное училище, архитектурный университет, есть IT-колледж и ПГУ с аналогичными специальностями, но нет обучения смежным, самым востребованным профессиям — веб-дизайну, 3D-дизайну, компьютерному дизайну и так далее. Современная культура достаточно сильно монетизируется, и мы должны не только вести предпрофессиональную подготовку детей, но и ориентироваться на современные навыки и компетенции», — подчеркнул градоначальник, предложивший обучать детей фильмографии, мультипликации и 3D-графике.

Также Андрей Лузгин предложил иной подход к отбору учащихся — следует учитывать рекомендации учителей общеобразовательных школ, таланты и способности детей.

После этого представители администрации посетили детскую музыкальную школу имени В. П. Чеха, славящуюся единственным в регионе эстрадно-джазовым отделением. Здесь готовят музыкантов по направлениям джазового фортепиано, синтезатора, электрогитары, бас-гитары, ударных, контрабаса, духовых инструментов.

Есть и другие профили — «Музыкальный театр», «Фортепиано», вокальный класс и отделение народных инструментов. В отличие от названного выше учебного заведения, здесь уже задумываются о современных тенденциях в культуре, а потому проводят подготовку по компьютерной аранжировке, звукорежиссуре, композиции. В школе даже есть профессиональная студия звукозаписи, уточнили в пресс-службе мэрии.

Преподавательский штат насчитывает 48 сотрудников, которые обучают почти 500 детей. Они занимаются индивидуально и в составе колллективов, которых в школе десять. Эстрадно-джазовый оркестр Ananasband, гитарный оркестр, образцовый детский музыкальный театр «Утро», вокальные студии, джазовый ансамбль Jazztime известны далеко за пределами региона. В их копилке — восемь золотых медалей всемирных и всероссийских Дельфийских игр.

Одной из главных задач образовательных организаций в области искусства Андрей Лузгин назвал подготовку будущих профессиональных кадров, чтобы увлечения детей превращались в призвание.

«Воспитание и образование детей — это важнейшая сфера, потому что таким образом мы формируем наше будущее. Эти дети через несколько лет будут выходить на рынок труда и формировать нашу экономику. Необходимо развивать как базовые, классические навыки, так современные компетенции, создавать условия, чтобы детское хобби превращалось в профессию, средство заработка или бизнес», — нацелил градоначальник.

Также Андрей Лузгин обещал оказать поддержку городскому проекту «Ассамблея фестивалей и конкурсов для учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств».

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/risunok_zhivopis_dzhaz_i_muzykalnyy_teatr_chemu_uchat_detey_v_shkolakh_iskusstv/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...