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Идея выпустить 50-рублевую монету подверглась критике

15 ноября в 17:48 116 просмотров
, что вендинговая индустрия заинтересована в выпуске 50-рублевой монеты. Однако появились противники этой идеи.

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Центральный банк России сообщал о том, что вендинговая индустрия заинтересована в выпуске 50-рублевой монеты. Однако появились противники этой идеи.

«Никто не хочет носить мелочь в карманах», — заявил участник рынка, представитель компании «Сиба-вендинг» Евгений Евтягин в интервью телеканалу «360».

С ним согласен независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов.

«Если есть 100-рублевые купюры и десятирублевые монеты, то какой смысл? Практического смысла я не вижу», — отметил он.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Расим Исмаилов тоже оказался критично настроен к инициативе и пояснил, почему это невыгодно.

«Есть купюры по 50 рублей, и будут монетки по 50 рублей. Хочу 50 рублей железные, хочу 50 рублей бумажные? Целесообразность я как пользователь вообще не вижу. Более того, металлические деньги менее удобны, чем бумажные. Плюс мы в стране всех активно агитируем пользоваться безналичным расчетом», — сказал он.


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