Идея выпустить 50-рублевую монету подверглась критике

«Никто не хочет носить мелочь в карманах», — заявил участник рынка, представитель компании «Сиба-вендинг» Евгений Евтягин в интервью телеканалу «360».
С ним согласен независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов.
«Если есть 100-рублевые купюры и десятирублевые монеты, то какой смысл? Практического смысла я не вижу», — отметил он.
Член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Расим Исмаилов тоже оказался критично настроен к инициативе и пояснил, почему это невыгодно.
«Есть купюры по 50 рублей, и будут монетки по 50 рублей. Хочу 50 рублей железные, хочу 50 рублей бумажные? Целесообразность я как пользователь вообще не вижу. Более того, металлические деньги менее удобны, чем бумажные. Плюс мы в стране всех активно агитируем пользоваться безналичным расчетом», — сказал он.