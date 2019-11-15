Столичный фонд привез в Пензу благотворительные оперные концерты (видео)

Московский благотворительный фонд «Опера добра» прибыл в Пензу с концертной программой (0+). В нее вошли произведения итальянской оперы, русские романсы и народный фольклор. Артисты выступают на базе центров реабилитации, домов ветеранов, а также домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

«Фонд организован с помощью молодых оперных певцов, которые на благотворительной основе выступают перед пожилыми людьми. Мы исполняем для них арии, романсы и песни XX века. Будем стараться расширять репертуар, добавляя в него композиции, которым они будут подпевать», — рассказала президент благотворительного фонда «Опера добра» Юлия Куренева.

Организация существует три года. За это время московские певцы провели ни одну сотню концертов в пределах Московской области. В 2019 году в качестве эксперимента решили сотрудничать с другими регионами. Помимо Пензы, участники фонда посетят Ульяновск, Саратов и Самару.

«Понимаем, насколько это важно для этих людей, потому что, в основном, это инвалиды, граждане с нарушениями физических возможностей. Мы возьмем это за основу. Будем в дальнейшем работать с Юлей Куреневой», — сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Для тех, кто не может посетить концерты в силу проблем со здоровьем, участники фонда проводят их в палатах. С классическими произведениями певцы выступят не только в Пензе, но и области: 15 ноября концерты запланированы в Золотаревском и Сурском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а 16 ноября пройдут в Бековском пансионате ветеранов войны и труда и Сердобском доме ветеранов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.