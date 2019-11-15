Пензенца задержали за попытку поджечь дом племянницы (видео)

Пензенец попытался поджечь дом, в котором живет вместе с семьей племянницы. Того, что очередная угроза перерастет в прямые действия, женщина не ожидала и вызвала сотрудников полиции.

Этот вечер Елена Степанова попытается забыть как страшный сон. Собираясь на работу, женщина увидела, как ее дядя разводит костер вблизи дома. Делает он так, по признанию многодетной матери, не впервые. И каждый раз разговоры с ним приводили только к скандалам и угрозам. Только на этот раз он решил перейти от слов к действиям.

«Он вынес какую-то жидкость и облил ею мужа, который после этого сказал, что ничего не видит. Я задержала дядю, иначе бы он уехал», — рассказала многодетная мать Елена Степанова.

В это время женщина успела позвонить в полицию и рассказать о случившемся. Когда патрульно-постовая служба прибыла на место, сотрудники сразу забежали в дом и увидели там мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пройдя в помещение, мы увидели, что горит одеяло, я попытался его потушить, но не получилось, тогда взял покрывало за край угла и вытащил на улицу. Также в доме стоял запах ацетона», — прокомментировал инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе Павел Зубарев.

Супруг женщины госпитализирован. Мужчину, попытавшегося поджечь дом, задержали и доставили в отдел полиции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.