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Пензенцам рассказали, как свести риск возникновения пожара к минимуму (видео)

16 ноября в 10:21 112 просмотров
, в которых погибли 76 человек, — такова статистика возгораний в Пензенском регионе за десять месяцев 2019 года. Чтобы свести риск возникновения пожаров к минимуму, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору. Очередной прошел в Железнодорожном районе.

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Более 3000 пожаров, в которых погибли 76 человек, — такова статистика возгораний в Пензенском регионе за десять месяцев 2019 года. Чтобы свести риск возникновения пожаров к минимуму, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору. Очередной прошел в Железнодорожном районе.

«Гражданам были разъяснены основные требования соблюдения пожарной безопасности в частном жилом секторе при использовании газового и электрического оборудования, а также печного отопления», — сказал заместитель начальника ОНД и ПР Пензы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Бондаренко.

Жителям частного сектора напомнили порядок действия при чрезвычайных ситуациях, а также номера вызова экстренных служб. Проинспектировали население и по использованию первичных средств пожаротушения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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