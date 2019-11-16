Пензенцам рассказали, как свести риск возникновения пожара к минимуму (видео)

«Гражданам были разъяснены основные требования соблюдения пожарной безопасности в частном жилом секторе при использовании газового и электрического оборудования, а также печного отопления», — сказал заместитель начальника ОНД и ПР Пензы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Бондаренко.
Жителям частного сектора напомнили порядок действия при чрезвычайных ситуациях, а также номера вызова экстренных служб. Проинспектировали население и по использованию первичных средств пожаротушения, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.