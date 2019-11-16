Туман на Олимпийской аллее в Пензе 14 ноября
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Крупнейший* пензенский застройщик намерен поддержать полезный бизнес
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Спортсменки пензенской «Юности» рассказали, чем порадуют болельщиков
Денис Аблязин оценил свои перспективы поехать на Олимпиаду после перелома
Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к двум выездным матчам с «МосПолитехом»
Пензенский «Дизель» упустил победу в выездном матче против «Лады»
В Пензе стартовали соревнования по эстетической гимнастике
В Кузнецк на турнир по борьбе приехали более 200 спортсменов
Пензенцы могут следить за загруженностью бассейнов на сайте правительства
Пензенский «Дизель» подписал нового игрока
Денис Аблязин сломал ногу на тренировке
Пензенский «Дизелист» вновь крупно проиграл «Металлургу ВО»

Каменский стадион «Дорожник» торжественно откроют на следующей неделе (видео)

16 ноября в 00:37 138 просмотров
«Дорожник» в городе Каменка Пензенской области идут последние приготовления к открытию, которое запланировано на следующую неделю.

" data-title="Каменский стадион «Дорожник» торжественно откроют на следующей неделе — Пенза-пресс, рунет за день">

На отремонтированном стадионе «Дорожник» в городе Каменка Пензенской области идут последние приготовления к открытию, которое запланировано на следующую неделю.

Степень готовности объекта еще не стопроцентная, но очень близка к ней. И пока рабочие заканчивают с четвертой вышкой освещения, своей очереди ждут мешки с резиновой крошкой — ее нужно равномерно распределить по газону. Играть в футбол можно будет уже совсем скоро, а заниматься той же скандинавской ходьбой можно хоть сейчас: вокруг стадиона уложен новый асфальт.

Длина беговой дорожки теперь, как и положено, — 400, а не 370 метров. Выполнить ремонт одного из главных спортивных сооружений Каменки удалось благодаря региональной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России. Подрядчиком выступило местное дорожно-строительное предприятие.

«Смотрели стадионы «Зенит» и «Первомайский», созванивались со специалистами из Москвы, изучали систему подогрева, думаю, все должно получиться», — сказал заместитель генерального директора подрядной организации Юрий Малахов.

У каменского футбольного клуба «Дорожник» уже получилось сначала занять второе место на кубке Поволжья среди команд третьего дивизиона, а затем завоевать «серебро» на кубке России, который завершился в Сочи. Держать такую высокую планку теперь позволит новое комфортное сооружение. Ремонт, начатый в сентябре, находился на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.

«В Пензенской области развивается массовая физическая культура и спорт. В том числе — в трудовых коллективах, это было всегда в советское время, очень здорово, что там есть спортсмены», — отметил глава региона.

Зеленое покрытие стадиона «Дорожник» будет с обогревом, с вечерним освещением и с дренажной системой, которая летом не даст дождевой воде задерживаться на поверхности. На главной трибуне стадиона появится современное цифровое табло. Сами трибуны будут отремонтированы в недалеком будущем.

«Ребята смогут заниматься спортом в зимние каникулы, хотя раньше в это время они тренировались только в спортзале», — рассказал глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Уже в 2020 году рядом с «Дорожником» начнут строительство еще одного футбольного поля. Торжественно открыть отремонтированное сооружение планируют на следующей неделе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...