Пензенский «Дизель» взял два очка на выезде в Самаре

После досадного поражения от тольяттинской «Лады» на выезде пензенский «Дизель» настраивался набрать очки во встрече с самарским ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

Игра началась на встречных курсах. Чувствуя, что способны дожать соперника, летчики убирали со льда вратаря. Однако открыть счет в первом периоде команды так и не смогли.

Во второй двадцатиминутке инициативу перехватили пензенцы, что вылилось в гол Давида Думбадзе на 28-й минуте. Ему ассистировали Антон Андриянов и Павел Володин. Перед финальным перерывом у хозяев площадки было несколько неплохих шансов сравнять счет, но Максим Борисов справился со всеми бросками.

Третий отрезок игры активнее начали хоккеисты ЦСК ВВС. Команда закрепилась в зоне «желто-синих», но реализовать свои моменты не могла. Не изменил ситуацию и тайм-аут. «Летчики» дважды решались на игру без голкипера, и во второй раз гости их за это наказали. Шайбу в пустые ворота закатил Денис Бельский — 2:0.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут на домашней арене 20 ноября. «Желто-синие» попытаются взять реванш у «Лады». Начало — в 19 часов (0+).