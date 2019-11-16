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Пензенский «Дизель» взял два очка на выезде в Самаре

16 ноября в 13:21 164 просмотра
«Лады» на выезде пензенский «Дизель» настраивался набрать очки во встрече с самарским ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

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После досадного поражения от тольяттинской «Лады» на выезде пензенский «Дизель» настраивался набрать очки во встрече с самарским ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

Игра началась на встречных курсах. Чувствуя, что способны дожать соперника, летчики убирали со льда вратаря. Однако открыть счет в первом периоде команды так и не смогли.

Во второй двадцатиминутке инициативу перехватили пензенцы, что вылилось в гол Давида Думбадзе на 28-й минуте. Ему ассистировали Антон Андриянов и Павел Володин. Перед финальным перерывом у хозяев площадки было несколько неплохих шансов сравнять счет, но Максим Борисов справился со всеми бросками.

Третий отрезок игры активнее начали хоккеисты ЦСК ВВС. Команда закрепилась в зоне «желто-синих», но реализовать свои моменты не могла. Не изменил ситуацию и тайм-аут. «Летчики» дважды решались на игру без голкипера, и во второй раз гости их за это наказали. Шайбу в пустые ворота закатил Денис Бельский — 2:0.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут на домашней арене 20 ноября. «Желто-синие» попытаются взять реванш у «Лады». Начало — в 19 часов (0+).

Фотография: http://hcdizel.ru/2019/11/pobeda-nad-letchikami-i-pervyj-shataut-borisova/

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