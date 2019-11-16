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Пензенская «Лагуна-УОР» победила в первом матче в Подмосковье

16 ноября в 14:35 168 просмотров
«МосПолитеха».

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Пензенский женский мини-футбольный клуб победил в первом выездном матче против «МосПолитеха».

Открыть счет в матче удалось только под занавес первого тайма. на 19-й минуте ворота Екатерины Черкасовой поразила Екатерина Самойлова. Голевой пас сестре сделала Мария Самойлова, увидевшая свободного игрока на левом фланге после проходки по центру. Спустя несколько секунд Мария Крупина удвоила преимущество гостей. Футболистка протащила мяч по левой бровке и ударила с острого угла — 2:0.

Во втором отрезке игры преимущество пензячек пошатнулось — один гол отыграла Кристина Хавич. Она подхватила мяч в центре площадки после попытки «Лагуны» уйти в контратаку и пробила на силу — 2:1.

Однако оставшееся время голкипер «Лагуны» Светлана Роговская действовала надежно, а полевые игроки смогли упрочить преимущество — за минуту до финальной сирены Мария Крупина оформила дубль, забив мяч в пустые ворота — 3:1.

«МосПолитех» попробует взять реванш в субботу, 16 ноября. Начало - в 13 часов (0+). После пяти игры «Лагуна» идет на первом месте турнирной таблицы. Питерская «Аврора», расположившаяся на второй строчке, уступает подопечным Михаила Крюкова три очка.

Фотография: скриншот с видео - https://vk.com/wfctorpedo_mami?z=video-491586_456239118%2Fvideos-491586%2Fpl_-491586_-1

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