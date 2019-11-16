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Под Пензой в аварии на трассе легковушка превратилась в груду металла

16 ноября в 10:53 278 просмотров
соцсети.

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В Пензенской области на трассе между Михаловкой и Симбухово произошла жутка авария. Видео последствий ДТП появилось в соцсети.

В ролике видана на обочине искореженная иномарка. Судя по кадрам, более-менее целым осталась только часть багажника. Рядом с авто — реанимация. По дороге разбросаны автомобильные детали. Чуть дальше на другой стороне дороге на боку лежит грузовик.

Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

Что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие, не известно.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать скоротной режим, не идти на обгон, если есть неуверенность при маневре. Ночью при ощущении усталости или недомогания лучше остановиться и передохнуть. Не стоит пренебраегать ремнями безопасности.

Фотография: скриншот https://vk.com/sova_penza, https://www.google.mu/maps/dir/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB./%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@51.7939271,42.0606977,7.25z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x411743cecf5ff13d:0xd7be6bf9ea844eca!2m2!1d43.2285897!2d50.0564141!1m5!1m1!1s0x4141214c3a969bd5:0xb7afb46e689035a6!2m2!1d44.5290711!2d53.459489

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