Под Пензой в аварии на трассе легковушка превратилась в груду металла

В Пензенской области на трассе между Михаловкой и Симбухово произошла жутка авария. Видео последствий ДТП появилось в соцсети .

В ролике видана на обочине искореженная иномарка. Судя по кадрам, более-менее целым осталась только часть багажника. Рядом с авто — реанимация. По дороге разбросаны автомобильные детали. Чуть дальше на другой стороне дороге на боку лежит грузовик.

Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

Что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие, не известно.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать скоротной режим, не идти на обгон, если есть неуверенность при маневре. Ночью при ощущении усталости или недомогания лучше остановиться и передохнуть. Не стоит пренебраегать ремнями безопасности.