«Без вариантов». Под Колышлеем столкновение с КамАЗом для водителя Nissan оказалось смертельным

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в аварии скончался 50-летний водитель легковушки. В больницу госпитализировали ее 26-летнего пассажира. Еще двое мужчин, 40 и 29 лет, находившихся в машине, после осмотра медики отпустили домой.

В Сети пользователи разсестили фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что вся передняя часть иномарки разворочена. В комментариях очевидцы рассказали, как, предположительно, произошло ДТП.

«КамАЗ с прицепом выезжал на главную дорогу, поворачивал налево в сторону Сердобска. Видимо, не рассчитал или не заметил справа легковушку. Они зашли в прицеп… Там без вариантов», — отметил пользователь Алексей.

«Самое печальное, что после этой аварии никто не будет яростно проверять КамАЗы на безопасность и прочие недостатки, как, например, в случае с самолетами или когда применяют оружие… В общем, как ездили они без нормального света и поворотников, так и будут выезжать, ведь они «яжкамазист», — отмтеил Эдуард.

Комментарии — это лишь предположения. Что случилось на самом деле, выяснят эксперты. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее появилась информация о страшной аварии под Пензой. Там легковушка превратилась в груду металла, а грузовик упал на бок. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, на данный момент не известно.

Сотрудники ГИБДД призывают соблюдать Правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию. В темное время суток нужно быть осторожнее при пересечении «зебр», так как при отсутствии освещения пешеходов практически не видно.