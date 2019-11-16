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«Без вариантов». Под Колышлеем столкновение с КамАЗом для водителя Nissan оказалось смертельным

16 ноября в 11:26 192 просмотра
«Тамбов-Пенза» — «Колышлей-Сердобск-Беково» столкнулись КамАЗ и Nissan.

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В Колышлейском районе Пензенской области вечером 15 ноября произошла струшная авария. На дороге «Тамбов-Пенза» — «Колышлей-Сердобск-Беково» столкнулись КамАЗ и Nissan.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в аварии скончался 50-летний водитель легковушки. В больницу госпитализировали ее 26-летнего пассажира. Еще двое мужчин, 40 и 29 лет, находившихся в машине, после осмотра медики отпустили домой.

В Сети пользователи разсестили фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что вся передняя часть иномарки разворочена. В комментариях очевидцы рассказали, как, предположительно, произошло ДТП.

«КамАЗ с прицепом выезжал на главную дорогу, поворачивал налево в сторону Сердобска. Видимо, не рассчитал или не заметил справа легковушку. Они зашли в прицеп… Там без вариантов», — отметил пользователь Алексей.

«Самое печальное, что после этой аварии никто не будет яростно проверять КамАЗы на безопасность и прочие недостатки, как, например, в случае с самолетами или когда применяют оружие… В общем, как ездили они без нормального света и поворотников, так и будут выезжать, ведь они «яжкамазист», — отмтеил Эдуард.

Комментарии — это лишь предположения. Что случилось на самом деле, выяснят эксперты. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее появилась информация о страшной аварии под Пензой. Там легковушка превратилась в груду металла, а грузовик упал на бок. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, на данный момент не известно.

Сотрудники ГИБДД призывают соблюдать Правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию. В темное время суток нужно быть осторожнее при пересечении «зебр», так как при отсутствии освещения пешеходов практически не видно.

Фотография: скриншот https://vk.com/sova_penza

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