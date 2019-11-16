В Пензе дольщики «Райков» помогли строителям с уборкой подъездов

В Пензе днем 16 ноября дольщики «Райков» пришли на помощь строителям. Они помогли убрать мусор в подъездах, внеся таким образом вклад в скорейшую сдачу объекта в эксплуатацию.

Как сообщила корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова с места событий, сдача объекта намечена на ближайшее время. Собственники убирали второй и третий подъезды, в первом работала клининговая компания.

Председатель ЖСК «Единый» Павел Корчагин отметил, что дому присвоен адрес: ул. Ключевая, 99.

«Сегодня задача — подмести и убрать мусор. Также мы подготовили табличку мемориальную, прикрепим ее к подъезду — там выражена благодарность всем, кто помогал», — рассказал он.

Представитель регионального управления Госжилстройтехинспекции Максим Денисов сообщил, что сейчас ведомство проводит проверку объекта. Подрядчик устраняет выявленные недостатки.

«Замечаний немного. Проверка будет идти до конца месяца, когда будут устранены все замечания, будет выдано положительное заключение. Сейчас ведется балансировка системы отопления, пуск-накладка лифтового оборудования и т. д. Это текущие работы, необходимые для сдачи. Мы будем проверять работоспособность этих систем», — пояснил он.

Напомним, высокую степень готовности также имеет проблемный дом на ул. 8 Марта. Жильцы там могут получить квартиры уже в конце этого года.

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