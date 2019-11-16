На ремонт пензенского ТЮЗа могут выделить федеральные средства

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Предусматривается ремонт кровли, зрительного зала, сцены, перепланировка внутренних помещений, замена коммуникаций. Также здание будет приспособлено для его посещения инвалидами.

«Подключите к этой работе студентов Пензенского университета архитектуры и строительства, подготовьте несколько вариантов, в том числе — в современном стиле, рассмотрите их на градсовете», — сказал он, акцентировав внимание на фасаде здания.

Документация на ремонт должна быть готова в январе 2020 года. Это позволит рассматривать возможность включения пензенского Театра юного зрителя в федеральную программу, в рамках которой в стране будет отремонтировано более 40 ТЮЗов до конца 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «Пенза-Пресс», на разработку проекта ремонта выделено около 7,4 млн рублей.