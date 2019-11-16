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В Пензе принимают заявки на благоустройство дворов

16 ноября в 15:47 122 просмотра
, 18 ноября, стартует прием предложений от жителей о включении дворов в муниципальную программу формирования современной городской среды.

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В Пензе с понедельника, 18 ноября, стартует прием предложений от жителей о включении дворов в муниципальную программу формирования современной городской среды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будут отобраны восемь дворов: по два от каждого района.

Предложение можно подать в городское управление ЖКХ по адресу: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 34, каб. 17. Предложения начнут принимать с 9:00 18 ноября, закончат в 17:00 17 декабря. Телефоны отдела городской среды: 42−08−13, 42−06−97.

Содействие в подготовке предложений оказывают специалисты администраций районов города Пензы.

«Все поступившие предложения будут рассмотрены общественной комиссией, в состав которой войдут представители Общероссийского народного фронта, Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ — Контроль», общероссийских общественных организаций, занимающихся вопросами маломобильных групп населения, органов местного самоуправления города Пензы, Госавтоинспекции. В ходе оценки проектов будут учитываться количество собственников, участвующих в процессе формирования проекта, доля софинансирования дополнительного перечня работ, год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома», — сообщает пресс-служба.


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