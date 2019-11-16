Белозерцев оценил ход реконструкции центра «На Ленинградской» и территории у собора

Как сообщает пресс-центр областного правительства, он побывал в центре «На Ленинградской» (бывшем Доме офицеров), который реконструируют. Здесь сейчас идет внутренняя отделка первого и второго этажей, зрительного зала, фойе, лестничных пролетов.
Иван Белозерцев отметил, что все работы должны быть завершены в срок и они должны быть надлежащего качества.
Также глава региона посетил строительную площадку Спасского кафедрального собора, оценил благоустройство территории.
«Территория должна быть максимально интегрирована в окружающее пространство, удобна и безопасна для людей всех возрастов — мам с колясками, детей на велосипедах, пожилых людей. Для этого ее нужно оснастить пандусами, дорожками, малыми архитектурными формами, предусмотреть установку необходимого количества световых опор», — поставил задачу губернатор.
Он дал поручение включить освещение на территории площади собора к началу декабря текущего года.