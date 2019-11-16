Форум «Жар-птица» в Пензе
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Алексей Ковальков рассказал пензенцам, почему не помогают диеты
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Белозерцев оценил ход реконструкции центра «На Ленинградской» и территории у собора
В Пензе принимают заявки на благоустройство дворов
В голосовании за объекты для благоустройства приняли участие около 46 тыс человек
Пензенцам рассказали, как свести риск возникновения пожара к минимуму
В Пензенской области возбудили 11 уголовных дел по факту продажи контрафакта
Пензенцу помогли заставить управляйку привести в порядок подъезд
В Пензенской области около 300 человек скончалось от диабета
Пензенские многодетные семьи могут списать до 450 тыс руб по ипотеке
Деталь зареченских рабочих признана лучшей на чемпионате WorldSkills
Гости «Первой студии» обсудили безопасность на пензенских дорогах

Губернатор осмотрел арт-поместье «Новые берега»

16 ноября в 16:20 170 просмотров
«Новые берега», реализуемого по инициативе общественного деятеля Марии Львовой-Беловой в Богословке.

" data-title="Губернатор осмотрел арт-поместье «Новые берега» — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 ноября осмотрел объекты социального проекта «Новые берега», реализуемого по инициативе общественного деятеля Марии Львовой-Беловой в Богословке.

Он подчеркнул высокий уровень комфортности возведенных домов, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Все продумано и обустроено с учетом ограниченных физических возможностей будущих жителей, есть специальные приспособления, механизмы, чтобы инвалиды чувствовали себя комфортно», — отметил Иван Белозерцев.

Директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал-Луи» Мария Львова-Белова сообщила, что возведение первого из 12 строений завершено. Его жителями станут 30 человек из девяти регионов России, которых отобрали по конкурсу.

Губернатор обратил особое внимание на благоустройство прилегающей территории и подъездных путей.

«Нужно отсыпать землей участки, расположенные рядом с домами, а также завершить асфальтировку подъездных дорог, чтобы обеспечить максимальную транспортную доступность к поселку», — сказал он.

Глава региона предложил создать макет-карту с указанием на ней всех объектов поселка.

«К нам за опытом будут приезжать представители соседних регионов, и мы сможем наглядно, на схеме показывать, как размещены объекты на территории и какую функцию они выполняют», — пояснил Иван Белозерцев.

Первых жителей поселок примет уже в конце ноября 2019 года.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/196442/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...