Губернатор осмотрел арт-поместье «Новые берега»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 ноября осмотрел объекты социального проекта « Новые берега », реализуемого по инициативе общественного деятеля Марии Львовой-Беловой в Богословке.

Он подчеркнул высокий уровень комфортности возведенных домов, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Все продумано и обустроено с учетом ограниченных физических возможностей будущих жителей, есть специальные приспособления, механизмы, чтобы инвалиды чувствовали себя комфортно», — отметил Иван Белозерцев.

Директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал-Луи» Мария Львова-Белова сообщила, что возведение первого из 12 строений завершено. Его жителями станут 30 человек из девяти регионов России, которых отобрали по конкурсу.

Губернатор обратил особое внимание на благоустройство прилегающей территории и подъездных путей.

«Нужно отсыпать землей участки, расположенные рядом с домами, а также завершить асфальтировку подъездных дорог, чтобы обеспечить максимальную транспортную доступность к поселку», — сказал он.

Глава региона предложил создать макет-карту с указанием на ней всех объектов поселка.

«К нам за опытом будут приезжать представители соседних регионов, и мы сможем наглядно, на схеме показывать, как размещены объекты на территории и какую функцию они выполняют», — пояснил Иван Белозерцев.

Первых жителей поселок примет уже в конце ноября 2019 года.