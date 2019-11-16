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В Пензе начали монтаж новогодней елки

16 ноября в 17:01 150 просмотров

В Пензе на площади Ленина начали собирать главную городскую новогоднюю елку. Об этом в соцсети сообщил руководитель центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

Он поделился фото с места событий и добавил, что к сбору домика Деда Мороза приступят на следующей неделе. Также он добавил, что на месте начальник горосдкого управления культуры Вера Фейгина обсудила с подчиненными проведение праздничных мероприятий (пост об этом позже появился и у нее на страничке в соццсети).

Напомним, новогодние украшения должны появиться в областном центре до 1 декабря. такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев. Для создания праздничного оформления на площади Ленина включат иллюминацию, установят арт-объект — светящиеся цифры «2020». Здесь же будет оборудована сцена для концертов.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2503048793093703&set=pcb.2503048979760351&type=3&theater

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