В Пензе начали монтаж новогодней елки

В Пензе на площади Ленина начали собирать главную городскую новогоднюю елку. Об этом в соцсети сообщил руководитель центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

Он поделился фото с места событий и добавил, что к сбору домика Деда Мороза приступят на следующей неделе. Также он добавил, что на месте начальник горосдкого управления культуры Вера Фейгина обсудила с подчиненными проведение праздничных мероприятий (пост об этом позже появился и у нее на страничке в соццсети).

Напомним, новогодние украшения должны появиться в областном центре до 1 декабря. такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев. Для создания праздничного оформления на площади Ленина включат иллюминацию, установят арт-объект — светящиеся цифры «2020». Здесь же будет оборудована сцена для концертов.