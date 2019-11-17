Пензенские полицейские сообщили о новом виде мошенничества

Сотрудники пензенского УМВД рассказали про новый вид мошенничества. на крючок злоумышленников попалась 67-летняя жительница.

По данным пресс-службы управления, женщине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что от ее миени поступила заявка в 150 тысяч рублей.

«Звонивший пояснил, что для закрытия заявки необходимо оформить кредит и перечислить деньги на определенный счет. Тогда якобы заявка и оформленный кредит аннулируются», — отметили в пресс-службе.

Пензячка оформила потребительский кредит на 150 тысяч рублей и перевела эту сумму на на счёт банковской карты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области просит проверять информацию, советоваться с близкими. при подозрениях — обращаться в полицию.