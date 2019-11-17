Лузгин: Библиотеки должны трансформироваться в социокультурные центры

Встреча прошла в городской библиотеке № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Помимо выдачи книг, здесь проводятся различные мероприятия для детей и взрослых, работают клубы по интересам.

По словам заведующей библиотекой Кристины Сильновой, число посетителей составляет 12 тысяч человек, наибольшая нагрузка бывает на детское отделение в летний период.

«Сегодня доступность информации возрастает. Я вспоминаю свои школьные и студенческие годы, когда проводил много времени в библиотеке, сейчас такой необходимости нет, поэтому библиотеки должны трансформироваться в социокультурные центры, наполняться новым содержанием», — сказал мэр Андрей Лузгин и отметил, что намерен поддерживать инициативы сотрудников библиотек.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы комплектования книжного фонда и обновления материально-технической базы учреждения. Так, библиотека насчитывает 53,6 тысяч экземпляров. Новые поступления составили 820 книг, но по словам заведующей учреждением, этого недостаточно — не хватает современной литературы.

Решить проблему возможно за счет создания модельной библиотеки. Данное учреждение в 2021 году предлагается включить в нацпроект «Культура», инициированный президентом страны, это позволит за счет федеральных средств пополнить книжный фонд и создать современное пространство путем поставки оборудования, обновления мебели и декора. Главное условие для вхождения в программу — соответствие здания нормативным требованиям, для чего планируется проведение ремонта, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Всего в Пензе — 23 библиотеки. Число читателей превышает 181 тысячу человек, 58 тысяч из них — дети до 14 лет. Количество посещений библиотек в прошлом году составило 998 670, пензенцам выдано около 1 млн 941 тысячи документов.