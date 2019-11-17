Жительница Бессоновского района лишилась сбережений из-за сомнительного приложения

По сведениям полиции, женщина установила на свой телефон приложение одного из банков, но источник, откуда его скачала, был сомнительным. Она перевела со сберегательного счета на дебетовую карту 5000 рублей, общий счет составил 7200 руб.

Затем женщина увидела на дисплее всплывшее диалоговое окно с просьбой обновить приложение. Для этого требовалось ввести реквизиты карты и код, написанный на обороте. После всех манипуляций жительница Бессоновского района увидела, что с карты исчезли все деньги.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

«Никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам! А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом — например, по телефону 02 или 102», — обратились к пензенцам в пресс-службе регионального управления МВД.