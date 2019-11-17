Форум «Жар-птица» в Пензе
Соревнования по эстетической гимнастике «Звезда Суры»
Алексей Ковальков рассказал пензенцам, почему не помогают диеты
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Появились подробности аварии на трассе под Пензой
«Без вариантов». Под Колышлеем столкновение с КамАЗом для водителя Nissan оказалось смертельным
Под Пензой в аварии на трассе легковушка превратилась в груду металла
В пензенском ГИБДД прокомментировали аварию с иномаркой в Чемодановке
В Каменке двое мужчин госпитализированы после ДТП с КамАЗом
В ДТП на трассе в Вадинском районе погиб молодой водитель
Установлена личность сбитого на ул. Ростовской пешехода
В ДТП с КамАЗом на трассе в Пензенской области пострадал один человек
В ДТП в районе дублера ул. Окружной пострадала женщина
Пензенец снял момент ДТП на Западной поляне. ВИДЕО

Сердобчане сообщили о страшной аварии в Мазановке

17 ноября в 10:56 232 просмотра

Накануне вечером в городе Сердобске Пензенской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась в районе Мазановка 16 ноября. Об этом рассказали пользователи нескольких сердобских групп «ВКонтакте».

«В «Ниву» въехал мотоцикл, мотоциклист погиб», — написал очевидец.

Как сообщили пользователи, погибший был молодым человеком, которому еще не исполнилось и 30. Водитель автомобиля, по их словам, не пострадал.

Официальных данных нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Беспечность и невнимательность за рулем могут привести к трагедии.

Фотография: скриншот - https://vk.com/public122849605

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...