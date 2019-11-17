Сердобчане сообщили о страшной аварии в Мазановке

Авария случилась в районе Мазановка 16 ноября. Об этом рассказали пользователи нескольких сердобских групп «ВКонтакте».
«В «Ниву» въехал мотоцикл, мотоциклист погиб», — написал очевидец.
Как сообщили пользователи, погибший был молодым человеком, которому еще не исполнилось и 30. Водитель автомобиля, по их словам, не пострадал.
Официальных данных нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Беспечность и невнимательность за рулем могут привести к трагедии.