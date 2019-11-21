Какие истории скрыты за стенами здания пензенского парламента?

В одном из старейших зданий Пензенской области, где располагается Законодательное Собрание, завершаются реставрационные работы. Как сооружение изменилось за 223 года своего существования — со времен Дворянского собрания, какие выдающиеся государственники, деятели культуры и науки бывали здесь?

Экскурсию по областному парламенту для ИА «Пенза-Пресс» провел председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

«История здания, — отметил спикер, — в чем-то созвучна истории улицы, на которой оно было построено в 1796 году: оба объекта многократно меняли свои названия. Улица Кирова вообще является своеобразной «рекордсменкой» по числу переименований — насчитывается целых восемь (Нижне-Посадская, 1-я Спасская, Троицкая, Большая, Театральная (участок улицы), Карла Либкнехта, Кураева и лишь с 1935 года — Кирова)». Здание же пережило пять периодов.

За все годы серьезные строительные работы проводились лишь дважды. В 1845 году дом Дворянского собрания был расширен за счет боковых пристроев, установлена массивная лестница, изменились внутренняя планировка и интерьеры.

Вторая глобальная реконструкция началась спустя полтора века, в 2007 году. Ее ход курировал Валерий Лидин, на тот момент — руководитель аппарата Законодательного Собрания Пензенской области.

«Здание находилось в плачевном состоянии. По инициативе руководителей области и лично губернатора Василия Бочкарева было принято решение о его реконструкции и передаче Законодательному Собранию, которое в то время вместе с правительством располагалось на улице Московской. Мне было поручено координировать эту работу. Задача стояла непростая — в сжатые сроки провести капитальный ремонт, сохранив исторический облик здания, и организовать работу парламента на новом месте. Притом что не было даже проекта. По мнению пензенского архитектора Льва Ходоса, сделать полноценный дизайн-проект за месяц нереально. В итоге, объединив усилия, работая без выходных, допоздна, мы подготовили проект за две недели.

В полуразрушенном состоянии было все. В первую очередь, необходимо было увеличить высоту фундамента. Улица Кирова раньше была без асфальта, потом его начали укладывать — сначала один слой, потом другой, третий. И получилось, что дорога поднялась почти на метр. Когда вскрыли полы на первом этаже, оказалось, что подвал засыпан мусором — кирпичи, доски. Убрали его — под давлением грунтовых вод стали вываливаться камни фундамента, сделанного из бута. Здание стояло, как на парусах — троллейбус мимо проезжал, и от вибрации по фасаду шли трещины толщиной с ладонь. Сегодня даже если проезжают большегрузы, это практически не чувствуется. Были решены вопросы, связанные с отоплением. Мы, не вскрывая дорогу, проложили трубу под ней, вышли на центральный пункт раздачи теплоносителя рядом с кинотеатром «Родина» и сняли эту проблему»,", — рассказал Валерий Кузьмич.

В 2008 году к основному зданию был пристроен блок, где организованы рабочие места сотрудников аппарата и находится столовая. Были решены вопросы, связанные с отоплением.

Реконструкция, как и планировалось, заняла около полутора лет, и 15 июля 2008 года Законодательное Собрание официально сменило адрес.

Спустя 11 лет по решению губернатора Ивана Белозерцева и нашего собеседника, в июне 2019-го, здесь вновь начались работы, на сей раз — реставрационные.

«Здание — историческое, оно должно всегда быть в надлежащем состоянии, и запускать его, я считаю, было бы халатностью с нашей стороны. Работы ведет компания, которая имеет лицензию на восстановление исторических памятников.

Из новаций — мы готовим подсветку Законодательного Собрания. Думаю, до конца года все будет выполнено в лучшем виде», — отметил Валерий Лидин.

Сейчас реставрация находится на финальной стадии, внутренние работы уже завершены. Предлагаем нашим читателям совершить виртуальную экскурсию и посмотреть, как сегодня выглядят помещения парламента.

Фасад и входная группа

«Когда мы впервые приехали осмотреть здание, на входе с улицы Кирова стояли только две опоры. Оказалось, что чугунный козырек, на ажурном фронтоне которого был укреплен герб Пензенской губернии, разобрали на металлолом. А это был первый отлитый из чугуна символ нашей области. Увиденные архивные фото заставили нас «восстановить историческую справедливость» и вернуть архитектурные элементы. Успели обнаружить их на базе вторсырья в Терновке — уже грузили на переплавку. Забрали, отреставрировали, и сегодня козырек с гербом украшает вход в Законодательное Собрание», — поделился воспоминаниями председатель областного парламента.

На фасаде размещена мемориальная доска, отражающая основные этапы существования здания, на торцевой части — посвященная созданию пензенского комсомола, 100-летие которого отмечалось в 2019 году.

Гардероб и парадная лестница

Известный русский мемуарист Филипп Филиппович Вигель, сын пензенского губернатора Филиппа Лаврентьевича Вигеля (1801−1809 гг.), вспоминая о Дворянском собрании, писал о том, что все помещения, кроме большой залы, «отличаются скромностью и тактом». В одно из них, фойе, попадаешь через центральный вход. В левой части находится гардероб, прямо — канцелярия, направо — рабочие кабинеты сотрудников и комната, где проводят личные приемы граждан председатель Законодательного Собрания и его заместители.

В пристрое слева, появившемся в ходе перестройки в XIX веке, расположена парадная лестница. Кстати, она до реконструкции в 2008 году выглядела иначе, нежели сейчас.

«Отлитая из чугуна, в лихие 90-е она просто была отправлена на металлолом. Изначально мы, конечно, хотели восстановить исторический облик. Но по техническим причинам и в связи с ограничением по срокам приняли решение сделать парадную лестницу из мрамора, перила изготовили пензенские мастера-краснодеревщики», — вспоминает Валерий Лидин.

Историческое здание Законодательного Собрания посетили многие известные люди, в том числе руководители государства.

«В 1824 году сюда приезжал император Александр I, который прибыл с большой инспекторской проверкой и провел в Пензе две недели. Здесь бывал пензенский дворянин и землевладелец Петр Аркадьевич Столыпин, чьи предки внесены в самую почетную шестую часть губернской дворянской родословной книги», — отметил спикер.

Дворянское собрание было центром политической и общественной жизни. На съезды высшего сословия приезжали фактический руководитель олимпийского движения в России генерал-майор Владимир Воейков, государственный канцлер граф Александр Воронцов, в годы своего пензенского губернаторства — государственный и политический деятель Михаил Сперанский и многие другие.

Балы, которые давали в Дворянском собрании, посещали сын Павла I — великий князь Михаил Павлович, поэт пушкинской поры князь Петр Вяземский, основоположник исторического романа в русской литературе Михаил Загоскин, поэт Василий Жуковский, сын и биограф писателя Александра Радищева — Николай Радищев. Здесь в любви пензенской красавице Евгении Золотаревой признавался герой Отечественной войны 1812 года, поэт Денис Давыдов.

Стены Собрания хранят память о шахматных баталиях с участием чемпиона мира Александра Алехина, выступавшего за Российскую империю, а затем — за Советскую Россию.

Сегодня в лестничном холле располагается экспозиция, посвященная деятельности парламента. В витринах также можно увидеть подарки от иностранных делегаций и коллег из других регионов.

Стены фойе украшают работы пензенских художников и талантливых учащихся детских художественных школ. Выставки регулярно обновляются.

На видном месте находится Книга почетных гостей Законодательного Собрания Пензенской области. Записи в ней оставили В ней расписались председатель Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина, хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов, члены российских и иностранных делегаций.

Малое и большое фойе

Поднявшись по парадной лестнице, попадаем в малое фойе, где размещена карта Пензенской области с гербами районов, книга Почетных граждан и их фотографии.

Затем проходим в большое фойе. Здесь можно увидеть сохранившиеся портреты предводителей пензенского дворянства, фотографии руководителей области советского периода и председателей всех шести созывов регионального парламента.

Отдельным блоком представлены портреты губернаторов.

Наше внимание привлекают две витрины. В одной экспонируются ордена Российской империи, другая полностью посвящена ордену Ленина, которого Пензенская область была удостоена за достигнутые успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства и в культурном строительстве в июне 1967 года.

Большой зал

Филипп Вигель отмечал, что в Дворянском собрании «есть пребольшая зала, от выборов к выборам практически пустующая». Здесь проводили балы и театральные представления.

«Ведь в Пензенской губернии 200 лет назад, кроме этого большого зала, площадок для сбора жителей не было. Это потом уже, в начале XX века, к 300-летию династии Романовых был открыт дом народного просвещения, на месте которого сейчас находится областной драмтеатр им. А. В. Луначарского», — сообщил председатель Законодательного Собрания.

Сегодня Большой зал областного парламента отличается сдержанным оформлением.

«В президиуме представлены три ветви власти в соответствии с Конституцией Российской Федерации. За первой кафедрой находятся законодатели, за второй — рабочее место губернатора Пензенской области, и крайняя к окну — председателя областного суда», — пояснил Валерий Лидин.

Зал оборудован электронной системой голосования, а также видеокамерами, благодаря которым интернет-трансляцию сессий ЗакСобрания можно посмотреть в режиме реального времени из любой точки мира.

«Мебель для большого зала должна была отвечать классическим канонам, ведь здание — историческое. Нам изготовили мебель по индивидуальным эскизам. Сегодня все гости отмечают обстановку торжественности и особую ауру зала», — рассказал спикер парламента.

«Во времена Дома пионеров здесь проходили лучшие во всей области новогодние елки. Сегодня мы продолжаем эту традицию и в дни зимних каникул проводим представления, правда, уже не в Большом зале, а в фойе второго этажа, куда приглашаем детей-инвалидов, воспитанников детских домов», — рассказал Валерий Лидин.

Малый зал

«Раньше помещение было разделено на две части. В советский период в одной репетировал духовой оркестр, а через стену находилась киноаппаратная. Мы объединили две комнаты, установили звуковое оборудование. Сейчас здесь проходят заседания депутатских объединений, профильных комитетов, Общественного совета, диспуты по законотворческим темам, встречи с молодежью», — сообщил Валерий Кузьмич.

Законодательная деятельность

В 2019 году исполнилось 25 лет Законодательному Собранию Пензенской области. За четверть века принято более трех тысяч законов. Высший представительный орган государственной власти в своей деятельности придерживается главного принципа — работать на развитие региона и во благо его населения.

По словам Валерия Лидина, одно из основных условий успешности законотворчества — преемственность, умение и стремление брать все самое лучшее из наработанного депутатами предыдущих созывов.

В Законодательное Собрание шестого созыва избраны 36 депутатов, в том числе от партии «Единая Россия» — 32 человека, два представителя КПРФ, у ЛДПР и «Справедливой России» — по одному мандату.

«Хочу отметить, что работу депутатского корпуса обеспечивает один из самых небольших аппаратов в стране», — подчеркнул спикер.

Третий этаж

По лестнице поднимаемся на третий этаж, где двести лет назад с галереи можно было наблюдать за ходом бала и располагались гримерные комнаты для придворных дам, а сейчас работают сотрудники Счетной палаты.

Здесь, наряду с современными гербами области и всех муниципальных образований, можно увидеть герб Пензенской губернии, а также уникальный экспонат — один из первых генпланов Пензы. Кроме того, письменный стол середины XIX века демонстрирует, как выглядело рабочее место государственного служащего прошлой эпохи.

Кабинет председателя Законодательного Собрания

Оформление кабинета спикера регионального парламента отличает простота и функциональность. Удобное рабочее место, приставной столик для посетителей, большой стол для заседаний. Сдержанный стиль интерьера призван создавать деловой настрой.

«Обновили потолки, паркет, стены. Впервые в Пензе использовали венецианскую штукатурку. Сложности возникли с изготовлением дверей. Было принято решение воссоздать их из массива дуба в первозданном виде. К сожалению, предложения компаний Пензы и Москвы нас не устроили. А потом в Саранске, в Кафедральном соборе Феодора Ушакова я обратил внимание на двери. Оказалось, это работа нашего земляка — столяра из Каменки. Он и воплотил наш замысел. В результате, практически всё здесь восстановлено и сделано заново руками наших пензенских мастеров», — рассказал Валерий Лидин.

Комната отдыха председателя Законодательного Собрания. В небольшом помещении собрано множество исторических книг, различных наград и памятных сувениров и созданы все условия для важных переговоров.

Столовая Законодательного Собрания

В парламентской столовой обедают депутаты, работники аппарата, Счетной палаты, а также любой желающий, у кого оформлен пропуск для входа в здание. Для почетных гостей предусмотрен небольшой банкетный зал.

Так выглядит меню. Позиции, отмечает заведующая, меняются ежедневно, но некоторые блюда — например, пельмени, есть всегда.

Можно ли попасть на экскурсию в Законодательное Собрание?

«В Законодательном Собрании проводят экскурсии и парламентские уроки. За год с историей здания знакомятся около 2000 человек. Особый интерес, — отмечает Валерий Лидин, — проявляет молодежь. Мы открыты для школьников и студентов, представителей общественных организаций и официальных делегаций. Знакомство со структурой и правотворческой деятельностью законодательного органа государственной власти региона проходит в формате диалога. Немаловажный аспект этой практики — историческое просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения».

Чтобы записаться на экскурсию, необходимо направить письмо на имя председателя Законодательного Собрания региона, можно воспользоваться электронной почтой.

Информационное агентство благодарит руководство и пресс-службу Законодательного Собрания за возможность провести для наших читателей виртуальную экскурсию по зданию. Разумеется, в нашем материале отражена лишь малая часть того, что можно увидеть и узнать, совершив полноценную прогулку по коридорам областного парламента. Двери Законодательного Собрания открыты для жителей и гостей региона, и, на наш взгляд, это прекрасная возможность узнать больше об истории Пензенского края.