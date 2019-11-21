Какие истории скрыты за стенами здания пензенского парламента?

Экскурсию по областному парламенту для ИА «Пенза-Пресс» провел председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.
«История здания, — отметил спикер, — в чем-то созвучна истории улицы, на которой оно было построено в 1796 году: оба объекта многократно меняли свои названия. Улица Кирова вообще является своеобразной «рекордсменкой» по числу переименований — насчитывается целых восемь (Нижне-Посадская, 1-я Спасская, Троицкая, Большая, Театральная (участок улицы), Карла Либкнехта, Кураева и лишь с 1935 года — Кирова)». Здание же пережило пять периодов.
За все годы серьезные строительные работы проводились лишь дважды. В 1845 году дом Дворянского собрания был расширен за счет боковых пристроев, установлена массивная лестница, изменились внутренняя планировка и интерьеры.
Вторая глобальная реконструкция началась спустя полтора века, в 2007 году. Ее ход курировал Валерий Лидин, на тот момент — руководитель аппарата Законодательного Собрания Пензенской области.
«Здание находилось в плачевном состоянии. По инициативе руководителей области и лично губернатора Василия Бочкарева было принято решение о его реконструкции и передаче Законодательному Собранию, которое в то время вместе с правительством располагалось на улице Московской. Мне было поручено координировать эту работу. Задача стояла непростая — в сжатые сроки провести капитальный ремонт, сохранив исторический облик здания, и организовать работу парламента на новом месте. Притом что не было даже проекта. По мнению пензенского архитектора Льва Ходоса, сделать полноценный дизайн-проект за месяц нереально. В итоге, объединив усилия, работая без выходных, допоздна, мы подготовили проект за две недели.
В полуразрушенном состоянии было все. В первую очередь, необходимо было увеличить высоту фундамента. Улица Кирова раньше была без асфальта, потом его начали укладывать — сначала один слой, потом другой, третий. И получилось, что дорога поднялась почти на метр. Когда вскрыли полы на первом этаже, оказалось, что подвал засыпан мусором — кирпичи, доски. Убрали его — под давлением грунтовых вод стали вываливаться камни фундамента, сделанного из бута. Здание стояло, как на парусах — троллейбус мимо проезжал, и от вибрации по фасаду шли трещины толщиной с ладонь. Сегодня даже если проезжают большегрузы, это практически не чувствуется. Были решены вопросы, связанные с отоплением. Мы, не вскрывая дорогу, проложили трубу под ней, вышли на центральный пункт раздачи теплоносителя рядом с кинотеатром «Родина» и сняли эту проблему»,", — рассказал Валерий Кузьмич.
В 2008 году к основному зданию был пристроен блок, где организованы рабочие места сотрудников аппарата и находится столовая. Были решены вопросы, связанные с отоплением.
Реконструкция, как и планировалось, заняла около полутора лет, и 15 июля 2008 года Законодательное Собрание официально сменило адрес.
Спустя 11 лет по решению губернатора Ивана Белозерцева и нашего собеседника, в июне 2019-го, здесь вновь начались работы, на сей раз — реставрационные.
«Здание — историческое, оно должно всегда быть в надлежащем состоянии, и запускать его, я считаю, было бы халатностью с нашей стороны. Работы ведет компания, которая имеет лицензию на восстановление исторических памятников.
Из новаций — мы готовим подсветку Законодательного Собрания. Думаю, до конца года все будет выполнено в лучшем виде», — отметил Валерий Лидин.
Сейчас реставрация находится на финальной стадии, внутренние работы уже завершены. Предлагаем нашим читателям совершить виртуальную экскурсию и посмотреть, как сегодня выглядят помещения парламента.
Фасад и входная группа
«Когда мы впервые приехали осмотреть здание, на входе с улицы Кирова стояли только две опоры. Оказалось, что чугунный козырек, на ажурном фронтоне которого был укреплен герб Пензенской губернии, разобрали на металлолом. А это был первый отлитый из чугуна символ нашей области. Увиденные архивные фото заставили нас «восстановить историческую справедливость» и вернуть архитектурные элементы. Успели обнаружить их на базе вторсырья в Терновке — уже грузили на переплавку. Забрали, отреставрировали, и сегодня козырек с гербом украшает вход в Законодательное Собрание», — поделился воспоминаниями председатель областного парламента.
На фасаде размещена мемориальная доска, отражающая основные этапы существования здания, на торцевой части — посвященная созданию пензенского комсомола, 100-летие которого отмечалось в 2019 году.
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Гардероб и парадная лестница
Известный русский мемуарист Филипп Филиппович Вигель, сын пензенского губернатора Филиппа Лаврентьевича Вигеля (1801−1809 гг.), вспоминая о Дворянском собрании, писал о том, что все помещения, кроме большой залы, «отличаются скромностью и тактом». В одно из них, фойе, попадаешь через центральный вход. В левой части находится гардероб, прямо — канцелярия, направо — рабочие кабинеты сотрудников и комната, где проводят личные приемы граждан председатель Законодательного Собрания и его заместители.
В пристрое слева, появившемся в ходе перестройки в XIX веке, расположена парадная лестница. Кстати, она до реконструкции в 2008 году выглядела иначе, нежели сейчас.
«Отлитая из чугуна, в лихие 90-е она просто была отправлена на металлолом. Изначально мы, конечно, хотели восстановить исторический облик. Но по техническим причинам и в связи с ограничением по срокам приняли решение сделать парадную лестницу из мрамора, перила изготовили пензенские мастера-краснодеревщики», — вспоминает Валерий Лидин.
Историческое здание Законодательного Собрания посетили многие известные люди, в том числе руководители государства.
«В 1824 году сюда приезжал император Александр I, который прибыл с большой инспекторской проверкой и провел в Пензе две недели. Здесь бывал пензенский дворянин и землевладелец Петр Аркадьевич Столыпин, чьи предки внесены в самую почетную шестую часть губернской дворянской родословной книги», — отметил спикер.
Дворянское собрание было центром политической и общественной жизни. На съезды высшего сословия приезжали фактический руководитель олимпийского движения в России генерал-майор Владимир Воейков, государственный канцлер граф Александр Воронцов, в годы своего пензенского губернаторства — государственный и политический деятель Михаил Сперанский и многие другие.
Балы, которые давали в Дворянском собрании, посещали сын Павла I — великий князь Михаил Павлович, поэт пушкинской поры князь Петр Вяземский, основоположник исторического романа в русской литературе Михаил Загоскин, поэт Василий Жуковский, сын и биограф писателя Александра Радищева — Николай Радищев. Здесь в любви пензенской красавице Евгении Золотаревой признавался герой Отечественной войны 1812 года, поэт Денис Давыдов.
Стены Собрания хранят память о шахматных баталиях с участием чемпиона мира Александра Алехина, выступавшего за Российскую империю, а затем — за Советскую Россию.
Сегодня в лестничном холле располагается экспозиция, посвященная деятельности парламента. В витринах также можно увидеть подарки от иностранных делегаций и коллег из других регионов.
Стены фойе украшают работы пензенских художников и талантливых учащихся детских художественных школ. Выставки регулярно обновляются.
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На видном месте находится Книга почетных гостей Законодательного Собрания Пензенской области. Записи в ней оставили В ней расписались председатель Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина, хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов, члены российских и иностранных делегаций.
Малое и большое фойе
Поднявшись по парадной лестнице, попадаем в малое фойе, где размещена карта Пензенской области с гербами районов, книга Почетных граждан и их фотографии.
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Затем проходим в большое фойе. Здесь можно увидеть сохранившиеся портреты предводителей пензенского дворянства, фотографии руководителей области советского периода и председателей всех шести созывов регионального парламента.
Отдельным блоком представлены портреты губернаторов.
Наше внимание привлекают две витрины. В одной экспонируются ордена Российской империи, другая полностью посвящена ордену Ленина, которого Пензенская область была удостоена за достигнутые успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства и в культурном строительстве в июне 1967 года.
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Большой зал
Филипп Вигель отмечал, что в Дворянском собрании «есть пребольшая зала, от выборов к выборам практически пустующая». Здесь проводили балы и театральные представления.
«Ведь в Пензенской губернии 200 лет назад, кроме этого большого зала, площадок для сбора жителей не было. Это потом уже, в начале XX века, к 300-летию династии Романовых был открыт дом народного просвещения, на месте которого сейчас находится областной драмтеатр им. А. В. Луначарского», — сообщил председатель Законодательного Собрания.
Сегодня Большой зал областного парламента отличается сдержанным оформлением.
«В президиуме представлены три ветви власти в соответствии с Конституцией Российской Федерации. За первой кафедрой находятся законодатели, за второй — рабочее место губернатора Пензенской области, и крайняя к окну — председателя областного суда», — пояснил Валерий Лидин.
Зал оборудован электронной системой голосования, а также видеокамерами, благодаря которым интернет-трансляцию сессий ЗакСобрания можно посмотреть в режиме реального времени из любой точки мира.
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«Мебель для большого зала должна была отвечать классическим канонам, ведь здание — историческое. Нам изготовили мебель по индивидуальным эскизам. Сегодня все гости отмечают обстановку торжественности и особую ауру зала», — рассказал спикер парламента.
«Во времена Дома пионеров здесь проходили лучшие во всей области новогодние елки. Сегодня мы продолжаем эту традицию и в дни зимних каникул проводим представления, правда, уже не в Большом зале, а в фойе второго этажа, куда приглашаем детей-инвалидов, воспитанников детских домов», — рассказал Валерий Лидин.
Малый зал
«Раньше помещение было разделено на две части. В советский период в одной репетировал духовой оркестр, а через стену находилась киноаппаратная. Мы объединили две комнаты, установили звуковое оборудование. Сейчас здесь проходят заседания депутатских объединений, профильных комитетов, Общественного совета, диспуты по законотворческим темам, встречи с молодежью», — сообщил Валерий Кузьмич.
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Законодательная деятельность
В 2019 году исполнилось 25 лет Законодательному Собранию Пензенской области. За четверть века принято более трех тысяч законов. Высший представительный орган государственной власти в своей деятельности придерживается главного принципа — работать на развитие региона и во благо его населения.
По словам Валерия Лидина, одно из основных условий успешности законотворчества — преемственность, умение и стремление брать все самое лучшее из наработанного депутатами предыдущих созывов.
В Законодательное Собрание шестого созыва избраны 36 депутатов, в том числе от партии «Единая Россия» — 32 человека, два представителя КПРФ, у ЛДПР и «Справедливой России» — по одному мандату.
«Хочу отметить, что работу депутатского корпуса обеспечивает один из самых небольших аппаратов в стране», — подчеркнул спикер.
Третий этаж
По лестнице поднимаемся на третий этаж, где двести лет назад с галереи можно было наблюдать за ходом бала и располагались гримерные комнаты для придворных дам, а сейчас работают сотрудники Счетной палаты.
Здесь, наряду с современными гербами области и всех муниципальных образований, можно увидеть герб Пензенской губернии, а также уникальный экспонат — один из первых генпланов Пензы. Кроме того, письменный стол середины XIX века демонстрирует, как выглядело рабочее место государственного служащего прошлой эпохи.
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Кабинет председателя Законодательного Собрания
Оформление кабинета спикера регионального парламента отличает простота и функциональность. Удобное рабочее место, приставной столик для посетителей, большой стол для заседаний. Сдержанный стиль интерьера призван создавать деловой настрой.
«Обновили потолки, паркет, стены. Впервые в Пензе использовали венецианскую штукатурку. Сложности возникли с изготовлением дверей. Было принято решение воссоздать их из массива дуба в первозданном виде. К сожалению, предложения компаний Пензы и Москвы нас не устроили. А потом в Саранске, в Кафедральном соборе Феодора Ушакова я обратил внимание на двери. Оказалось, это работа нашего земляка — столяра из Каменки. Он и воплотил наш замысел. В результате, практически всё здесь восстановлено и сделано заново руками наших пензенских мастеров», — рассказал Валерий Лидин.
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Комната отдыха председателя Законодательного Собрания. В небольшом помещении собрано множество исторических книг, различных наград и памятных сувениров и созданы все условия для важных переговоров.
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Столовая Законодательного Собрания
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В парламентской столовой обедают депутаты, работники аппарата, Счетной палаты, а также любой желающий, у кого оформлен пропуск для входа в здание. Для почетных гостей предусмотрен небольшой банкетный зал.
Так выглядит меню. Позиции, отмечает заведующая, меняются ежедневно, но некоторые блюда — например, пельмени, есть всегда.
Можно ли попасть на экскурсию в Законодательное Собрание?
«В Законодательном Собрании проводят экскурсии и парламентские уроки. За год с историей здания знакомятся около 2000 человек. Особый интерес, — отмечает Валерий Лидин, — проявляет молодежь. Мы открыты для школьников и студентов, представителей общественных организаций и официальных делегаций. Знакомство со структурой и правотворческой деятельностью законодательного органа государственной власти региона проходит в формате диалога. Немаловажный аспект этой практики — историческое просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения».
Чтобы записаться на экскурсию, необходимо направить письмо на имя председателя Законодательного Собрания региона, можно воспользоваться электронной почтой.
Информационное агентство благодарит руководство и пресс-службу Законодательного Собрания за возможность провести для наших читателей виртуальную экскурсию по зданию. Разумеется, в нашем материале отражена лишь малая часть того, что можно увидеть и узнать, совершив полноценную прогулку по коридорам областного парламента. Двери Законодательного Собрания открыты для жителей и гостей региона, и, на наш взгляд, это прекрасная возможность узнать больше об истории Пензенского края.