Пензенец пытался избавиться от наркотиков при полицейских

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что во время ночного патрулирования на улице Кордон Студеный полицейские задержали молодого человека. В этот момент он выбросил пакетик с каким-то тверды веществом. Стражи порядка отправили его на экспертизу, оказалось, что это наркотик.

25-летний пензенец признался, что хранил запрещенное вещество. По данному факту возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.