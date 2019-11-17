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Пензенец пытался избавиться от наркотиков при полицейских

17 ноября в 11:59 210 просмотров
, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.

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Пензенские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что во время ночного патрулирования на улице Кордон Студеный полицейские задержали молодого человека. В этот момент он выбросил пакетик с каким-то тверды веществом. Стражи порядка отправили его на экспертизу, оказалось, что это наркотик.

25-летний пензенец признался, что хранил запрещенное вещество. По данному факту возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Жителей Пензенской области призывают сообщать любую информацию о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и т. д. Для этого можно позвонить по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56−31−11 и 59−10−10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.


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