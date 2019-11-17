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В Неверкинском районе хозяина дома спасли из огня

17 ноября в 12:55 164 просмотра

Ночью 17 ноября в Неверкинском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании в селе Илюшкино поступило на пульт дежурного МЧС в 1:45. На место выехали девять человек личного состава и три машины спецтехники.

«Спасен мужчина — хозяин дома», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В результате пожара в кирпичном жилом доме на улице Николаевка обгорело потолочное перекрытие. Причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС

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