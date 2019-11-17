В Неверкинском районе хозяина дома спасли из огня

Сообщение о возгорании в селе Илюшкино поступило на пульт дежурного МЧС в 1:45. На место выехали девять человек личного состава и три машины спецтехники.

«Спасен мужчина — хозяин дома», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В результате пожара в кирпичном жилом доме на улице Николаевка обгорело потолочное перекрытие. Причины происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.