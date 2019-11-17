В МЧС назвали предварительную причину пожара в Кузнецке

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в кирпичном доме на улице Шорса загорелись постельные принадлежности. Сигнал об этом поступи в ведомство в 7:42. В результате удалось спасти 35-летнего хозяина дома.

«По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, возможно, — курение», — рассказали в пресс-службе управления.

По факту пожара проводится проверка.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.