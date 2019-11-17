Пензенцы попросили губернатора не менять название «Дома офицеров»

Губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram коллаж из фото «было-стало» с изображением здания на Западной поляне в Пензе.

«Путь к новому «Дому офицеров» был долгим и сложным, но он того стоил! Реконструкция продолжается, но уже сейчас видны глобальные изменения!» — написал губернатор.

Пензенцы оценили изменения, многие отметили, что город преображается. Житель Западной поляны написал, что с нетерпением ждет открытия нового центра культурного развития, который будет называться «На Ленинградской». Однако некоторые подписчики главы региона высказались с просьбой сохранить прежнее название.

«Пожалуйста, не переименовывайте! Пусть останется «Дом офицеров»», — написал один из них.

«Предлагаю оставить старое название», — поддержал его второй пользователь.

Напомним, объект Иван Белозерцев осмотрел 16 ноября сразу после своего возвращения из отпуска, который он провел в Сочи.