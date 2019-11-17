Пензенца шокировало содержимое посылки, и он пошел в полицию

Пожилой мужчина нашел на одном из популярных сайтов в интернете объявление о продаже шуруповерта. Пенсионер созвонился с продавцом, договорился о покупке. Товар должны были прислать на почту, деньги за него отдать — при получении.

Пензенец дождался посылку, заплатил указанную сумму. Но когда открыл коробку, увидел, что внутри лежат молоток и хозяйственное мыло, сообщили в пресс-службе управления.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают возможных причастных к совершению преступления.

«Чтобы избежать обмана через интернет, полицейские рекомендуют обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — обратились к пензенцам сотрудники УМВД.