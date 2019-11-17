Кузнецке инвалиды могут бесплатно ездить на социальном такси (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области набирает популярность сервис «Социальное такси». Им могут воспользоваться жители, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата. Ограниченные возможности здоровья диктуют особые требования к техническому оснащению транспорта для перевозки инвалидов. Все они соблюдены в автомобилях, которые работают в службе социального такси.

С начала года на телефон службы социального такси Кузнецка поступило более 100 звонков от инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Информация заносится в журнал, и вскоре к месту жительства человека на специализированной машине направляется бригада сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения. Транспорт оборудован подъемником, устройством для крепления колясок.



«Машина, специализированная для перевозки маломобильных групп населения, была приобретена на средства городского бюджета. Предназначена для того, чтобы инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могли доезжать до объектов социальной инфраструктуры города Кузнецка», — пояснила начальник управления социальной защиты администрации Кузнецка Ирина Мажаева.

Таким образом, человека доставляют в нужное место в нужное ему время. Как правило, наиболее частым пунктом поездки является медицинское учреждение. Но бывают выезды и в другие точки города. Например, — на железнодорожный вокзал. Константин Хажин один постоянных клиентов, которому социальное такси помогает решать повседневные проблемы.



«За этот месяц два раза обращался. Третий вот уже. В поликлинику № 3 ездил. Оттуда прямо сразу в стоматологическую поликлинику довезли. Тяжело. Пороги маленькие в пассажирской «ГАЗели», залазить трудно, в такси дорого. А тут — бесплатно», — рассказал кузнечанин Константин Хажин.



Бесплатно инвалид может воспользоваться услугами социального такси десять раз в год. Обязательное условие — в индивидуальной программе реабилитации должно быть указано, что человек нуждается в транспортном обеспечении. Возможность осуществления поездок обеспечена финансированием из областного и городского бюджетов в соотношении 50 на 50 процентов, сообщает телеканал «Экспресс».