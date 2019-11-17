Пензенские охотники могут получить лицензию через интернет (видео)

«Бланки уже лежат в МФЦ. Все практически мгновенно: утром подал, на следующий день в МФЦ ты уже можешь получить. Преимущества какие? Ты получаешь в удобное для тебя время, в удобном месте, не надо стоять в очереди минлесхоза, который работает только в рабочее время», — сказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.
Оформить путевку в электронном виде можно также на портале Госуслуг в разделе «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов». Специалисты отмечают: одновременно охотники могут получить и путевку, и лицензию.