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Пензенские охотники могут получить лицензию через интернет (видео)

17 ноября в 16:44 158 просмотров
, то теперь ее можно купить за 455 рублей. Сделать это можно в любом отделении МФЦ.

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Пензенским охотникам предлагают оформить путевку на сезон со скидкой в 30%. Если раньше стоимость путевки составляла 650 рублей, то теперь ее можно купить за 455 рублей. Сделать это можно в любом отделении МФЦ.

«Бланки уже лежат в МФЦ. Все практически мгновенно: утром подал, на следующий день в МФЦ ты уже можешь получить. Преимущества какие? Ты получаешь в удобное для тебя время, в удобном месте, не надо стоять в очереди минлесхоза, который работает только в рабочее время», — сказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Оформить путевку в электронном виде можно также на портале Госуслуг в разделе «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов». Специалисты отмечают: одновременно охотники могут получить и путевку, и лицензию.


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