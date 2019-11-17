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В Бессоновке легковушка влетела под грузовик

17 ноября в 16:58 128 просмотров
, под Пензой, произошло ДТП, об этом сообщили пользователи в соцсетях.

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В селе Бессоновка, под Пензой, произошло ДТП, об этом сообщили пользователи в соцсетях.

По информации очевидцев, авария произошла примерно в час дня 17 ноября на улице Центральной. На кадрах видно, что автомобиль отечественного производства врезался в грузовик. Капот легковушки оказался полностью под кузовом.

На фотографиях видны сотрудники ГИБДД. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Официальных данных об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что за рулем нужно быть внимательными и не терять бдительность. Во избежании аварий, необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал во время движения. Любой неосторожный маневр может привести к трагедии.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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