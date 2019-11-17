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Пензячку обманули почти на 100 тысяч рублей (видео)

17 ноября в 17:50 32 просмотра
, как пообщалась с якобы банковским сотрудником. Не зная или забыв, что настоящие банкиры никогда не спрашивают пароли и коды от карты, она несколько раз сообщила неизвестному информацию в приходящих ей SMS.

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Цена доверчивости — 100 тысяч. Жительница Пензы лишилась такой суммы после того, как пообщалась с якобы банковским сотрудником. Не зная или забыв, что настоящие банкиры никогда не спрашивают пароли и коды от карты, она несколько раз сообщила неизвестному информацию в приходящих ей SMS.

Сработал уже известный многим сценарий. Женщине позвонил мужчина от лица банка и предупредил, что с ее счета кто-то хочет списать все деньги. Потерпевшая вместо того, чтобы проверить эту информацию, доверилась незнакомому голосу, сообщает телеканал «Экспресс».

«Звонивший порекомендовал заблокировать карту, на что женщина ответила согласием, при этом на ее телефон стали поступать SMS с цифровыми кодами, которые она сообщала злоумышленнику. Через час такого интенсивного общения женщина стала догадываться, что ее, возможно, обманывают. Она обратилась в банк и узнала, что с ее счета были сняты денежные средства в сумме 98 тысяч рублей», — рассказал старший следователь СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В его рамках полицейские пытаются установить личности злоумышленников. И напоминают всем остальным гражданам, что нельзя не доверять незнакомцам.


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