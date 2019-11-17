Пензенский центр «Питомец» готовится к юбилею (видео)

Пензенский центр «Питомец» готовится отпраздновать свой первый юбилей — пять лет. Все это время он помогал бездомным животным найти любящих хозяев, сотрудники лечили тяжелобольных кошек и собак. Благодаря волонтерам домашними стали около двух тысяч животных. А в этом году удалось почти невозможное: на собранные за несколько лет средства был выкуплен участок под строительство большого приюта.

Лавруша, Цаца, Цезарь, Джофри, Топаз… Клички своим подопечным волонтеры «Питомца» теперь стараются подбирать изысканные — стандартный набор Мурок, Степашек и Барсиков иссяк еще в первый год работы. Через несколько дней единственный в Пензе центр для бездомных животных будет отмечать свое пятилетие. По самым скромным подсчетам, с момента существования центра здесь свой временный кров нашли более пяти тысяч животных. Часть попадала на передержку, другая — находила дом сразу же, как только появлялось объявление о новом подопечном. Однако так везет далеко не всем. Именно поэтому постояльцы «Питомца» в его день рождения станут главными героями торжества, сообщает телеканал «Экспресс».



«Будет большой праздник. Выездная выставка, как обычно, это наши животные — котики, которых обязательно нужно будет забрать домой. Выбрать себе того, кто в душу западет, и забрать домой. У нас будет много развлекательных вещей для детишек, для взрослых, мастер-классы, ярмарка благотворительная, где можно будет за пожертвования приобрести подарки на новый год, сувенирчики. Как обычно, будут ведущие, конкурсы», — рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Только за последний год волонтеры спасли несколько сотен животных, пострадавших от человеческой жестокости. Это и собака, в которую стреляли в Бессоновке, и кошки, попавшие под колеса машин, а также заложники нехороших квартир. Пушистая Жасмин всю свою жизнь провела в такой вместе с двумя десятками других кошек. Большинство из них уже обрели новую семью. А на их место прибыли новые подопечные. Однако сейчас волонтеры вынуждены прекратить прием животных: на 200 квадратных метрах бок о бок проживают около двух сотен бездомных животных. А к дверям «Питомца» чуть ли ни каждый день подбрасывают коробки и переноски с теми, кто оказался не нужен своим хозяевам.

«Нам пришлось принять такие меры, как отказ в приеме подкинутых животных, потому что мы переполнены. Это, действительно, не пустые слова — нам некуда сажать, бывает не на что кормить, уходит очень много ресурсов на подкинутых животных и последние полтора месяца, такое ощущение, что мы работаем только на подкинутых животных, а нам хотелось бы решать именно проблемы бездомных животных», — сказала сотрудник фонда Ольга Горячева.



За два года фонд накопил сумму, которой хватило на покупку участка размером 20 соток для обустройства нового дома для животных. Его построят на улице Перспективной. Пока что волонтеры занимаются оформлением проектно-сметной документации и уже запустили сбор средств на приобретение строительных материалов. Только по скромным подсчетам новый приют может обойтись в 14 миллионов рублей. Сумма — неподъемная, и волонтеры надеются, что в преддверии юбилея руку помощи протянут им.



Свой день рождения «Питомец» отпразднует 24 ноября. Он пройдет на третьем этаже ТЦ «Олимп». Начало в — 13 часов.

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