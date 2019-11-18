В пензенском вузе рассказали об альтернативе древесины и лекарственных растениях (видео)

В сезон простуд каждый ищет свой идеальный рецепт поддержания иммунитета. Эксперты отмечают, что в последнее время жители все чаще стали применять в быту лекарственные травы. Их изучением в плотную занялись в Пензенском государственном аграрном университете.

С ювелирной точностью аспирантка Пензенского государственного аграрного университета Елена Кутихина разбирает семена календулы. Этот этап важен и необходим. Так отбирается наиболее качественный посадочный материал. Известно, что далеко не все соцветия этого представителя флоры одинаково хороши для использования, в частности, для лекарственных целей.



«Самое высококачественное лекарственное сырье получается из кольцевидных крючковидных форм, так как они мелкие, незазубренные, легко высеваются, что способствует равномерному высеванию семян из них получаются махровые соцветия. И они наиболее качественные», — рассказала девушка.

Лекарственная календула считается весьма полезной для здоровья. Она получила широкое применение, как в традиционной, так и в народной медицине. Ею можно лечить головные боли, простудные заболевания, в целом, растение благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Широкий спектр положительных качеств — и у эхинацеи. Изучением ее полезных свойств также плотно занимаются в университете.



«Мы можем использовать и корневища лекарственных растений, стебли и цветы тоже идут, и семена. Могут делаться настойки из всего, можно делать и настойку, и в чай заваривать можно цветы и стебли, и делать травяные сборы для повышения иммунитета. Очень хорошо именно в осенний период», — отметила соискатель кафедры растениеводства и лесного хозяйства Пензенского государственного аграрного университета Наталья Лобанова.

Здесь же, в университете, в ходе исследований выявили, что эхинацею лучше сажать в зиму, так можно получить хороший результат. Нетрадиционными культурами в стенах учреждения занимаются уже достаточно давно под руководством доктора сельскохозяйственных наук Веры Гущиной. В последнее время она плотно изучала перспективную сельскохозяйственную культуру — мискантус гигантский. Его считают альтернативой древесины.

«Чтоб сосну использовать, ее нужно выращивать не менее 80−100 лет, и только после этого можно получит целлюлозное сырье, а мискантус с третьего года жизни в течение 25 лет мы можем получать это сырье. С одного гектара леса мы можем получить 40 тонн целлюлозы, а с одного гектара мискантуса — 4 тонны ежегодно», — сообщила заведующая кафедрой растениеводства и лесное хозяйство Пензенского государственного аграрного университета Вера Гущина.

Стоит отметить, мискантус гигантский позволяет существенно экономить не только на древесине, но и на топливе для автомобиля, если машину оборудовать специальным газогенератором, сообщает телеканал «Экспресс».