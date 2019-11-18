У Центрального рынка в Пензе жестко столкнулись две машины

В центре Пензы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об аварии сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте», фотографии с места происшествия появились сразу в нескольких группах.

«Авария у ЦУМа, столкнулась «Приора» с Toyota Camry», — написал подписчик паблика «Пенза live».

Судя по снимкам, удар был довольно сильный — машины получили серьезные повреждения. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Важно не превышать разрешенную скорость, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Беспечность и невнимательность за рулем могут привести к трагедии.