В селе под Пензой сгорел дом

Ночью в понедельник, 18 ноября, в селе Краснополье Пензенского района случился пожар. Сигнал о возгорании на улице Новой поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по региону в 00:30.

Огонь охватил шведский дом площадью 72 квадратных метра. На место выдвинулись пятеро спасателей на двух спецмашинах.

Возгорание удалось ликвидировать, погибших и пострадавших в пожаре нет, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.