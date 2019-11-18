В селе под Пензой сгорел дом

Огонь охватил шведский дом площадью 72 квадратных метра. На место выдвинулись пятеро спасателей на двух спецмашинах.
Возгорание удалось ликвидировать, погибших и пострадавших в пожаре нет, сообщили в пресс-службе регионального управления.
Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.