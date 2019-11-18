Обладателем Гран-при конкурса «Дыхание строк» стал студент из Пензы

На победу в творческом соревновании, помимо пензенцев, претендовали 80 студентов из Астрахани, Владимира, Иваново, Самары, Саранска, Твери, Тулы, Ульяновска и Ярославля. Они не только показывали свое мастерство, но также участвовали в мастер-классах и круглых столах.

Культурная программа состояла из посещения трех постановок: «Нахлебника» (12+), «Бесприданницы» (16+) и моно-спектакля «Соло для струны без оркестра. Исповедь актрисы» (16+).

Обладателем главного приза стал пензенский студент Роман Иваненко.

На торжественном мероприятии присутствовали зампред правительства региона Олег Ягов и исполняющий обязанности министра культуры и туризма Владимир Карпов, сообщили в пресс-службе ведомства.