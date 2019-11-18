Пензенская область получит 960 млн руб в виде бонуса

18 ноября в ходе планерки в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев сообщил об итогах трехсторонней комиссии по бюджету, которая прошла в Москве.

«Есть очень хорошая новость. За 2018 год подведены итоги, и Пензенская область получит бонус — где-то 960 млн рублей. Хочу всех поблагодарить за эффективную работу. Это высокая оценка нашей работы правительства РФ и президента. В прошлом году мы все деньги направили на решение задач, в этом нужно поощрить всех, кто этого заслуживает», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость предусмотреть средства в бюджете на ремонт сельских школ, ремонт детсадов, домов культуры.

«Наши областные программы должны работать и в 2020 году. Надо посмотреть по дополнительным субсидиям из бюджета, скорректировать в сторону увеличения, потому что школы и детсады нужно приводить в порядок. Мы видим, как эти объекты стали преображаться. Этим надо заниматься, программы должны работать», — подчеркнул глава региона.