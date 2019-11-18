Бюджет Пензенской области в 2020 году пополнится на 55,9 млрд руб

«Остается несколько месяцев до завершения календарного года. Обращаю внимание на подготовку плана работы министерств и ведомств на 2020 год. Кроме того, до 19 декабря доклады о проделанной работе за 2019 год должны быть готовы. Нужно составить график проведения мероприятий по подведению итогов. Зампреды должны быть на них. Какие-то я посещу сам», — сказал Иван Белозерцев.

Он сообщил, что на сессии ЗакСобрания обсудят бюджет. Планируется, что на 2020 год заложат 55,9 млрд рублей.

«В целом около 60 млрд рублей предполагаем с учетом субсидий и субвенций. Ежегодный бюджет прирастает. В 2015 году начинали с 42−43 млрд рублей. Экономическая ситуация не простая, минфин борется за то, чтобы в бюджете были налоговые поступления. Минэкономики должно проанализировать, откуда появилось предложение по налогу на имущество. Не разделяю ваше мнение, прежде чем принимать решения, посоветуйтесь с губернатором. Не те времена, чтобы увеличивать налоги и пытаться ободрать предпринимателя. Бизнес от нас не должен уходить в другие субъекты, тогда будут рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Это может быть огромной проблемой для конкретно бизнеса, который может разориться. Необходимо отозвать проект закона с сессии ЗакСобрания», — уточнил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что нужен разумный подход. Принимая решения, считает Иван Белозерцев, обязательно нужно обсуждать все вопросы с предпринимательским сообществом, а не в кабинетах министров.