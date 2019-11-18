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Пензенцам возместили более 1,6 млн рублей за переход на «цифру»

18 ноября в 09:46 164 просмотра
подключения к цифровому телевидению.

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В Пензенской области завершилась кампания по возмещению затрат на покупку населением оборудования для подключения к цифровому телевидению.

Гражданам, которые приобрели цифровую приставку, антенну и сам телевизор в период с 1 января по 30 июня, возместили финансовые затраты — но не более 1 000 рублей. На выплату могли рассчитывать малоимущие семьи или одиноко проживающие пензенцы, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года — 13 359 рублей.

Заявки принимали до конца октября. За 10 месяцев министерство труда, соцзащиты и демографии региона получило 1 742 набора документов. В среднем сумма выплаты равнялась 946 рублям, а всего из областного бюджета был направлен 1 млн 647 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Пензенской области переход на «цифру» состоялся в феврале — регион был в числе первых, где отключили аналоговое телевидение.


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