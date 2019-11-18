Белозерцев: Все, что обещано людям, должно быть сделано

Глава региона отметил, что особенно это поручение касается мэра Пензы Андрея Лузгина.

«Пройти невозможно, ногу сломаешь. Начальники ничего не видят, не занимаются этим. Делегация из Орловской области в пензенскую школу приезжала, они были поражены содержательной частью, на каком уровне организована работа. Но стыдно было, когда мне передали, что дети с ограниченными возможностями идут по таким дорогам, там ноги сломаешь», — сказал Иван Белозерцев в ходе планерки 18 ноября.

Андрей Лузгин ответил, что посещал школу, о которой идет речь, и там действительно все в плохом состоянии.

«Посещать мало. Нужно создать реестр таких школ. Давайте сами находите возможность, работайте с бизнесом, пополняйте бюджет, делайте проекты и ремонтируйте. Все обязательства, которые были даны мной, членами правительства, главами муниципального образования должны быть выполнены. Все, что было обещано под протокол, должно быть сделано», — заявил глава региона.

Иван Белозерцев поручил первому заместителю председателя правительства региона Ларисе Рябихиной провести глубокий анализ проделанной работы.

«Нужно людям объяснить, что если не выполнили, то почему. Перенос — только с моего согласия. Я должен понимать, когда будет сделано то, что людям обещали», — подчеркнул губернатор.

Также он напомнил о жалобах жителей на водоснабжение. Иван Белозерцев поручил зампреду правительства Дмитрию Семенову планировать работу по этому вопросу на следующий год.