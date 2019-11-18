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Белозерцев: Все, что обещано людям, должно быть сделано

18 ноября в 09:49 100 просмотров
, на территориях школ и детсадов.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным лицам заняться наведением порядка во дворах, на территориях школ и детсадов.

Глава региона отметил, что особенно это поручение касается мэра Пензы Андрея Лузгина.

«Пройти невозможно, ногу сломаешь. Начальники ничего не видят, не занимаются этим. Делегация из Орловской области в пензенскую школу приезжала, они были поражены содержательной частью, на каком уровне организована работа. Но стыдно было, когда мне передали, что дети с ограниченными возможностями идут по таким дорогам, там ноги сломаешь», — сказал Иван Белозерцев в ходе планерки 18 ноября.

Андрей Лузгин ответил, что посещал школу, о которой идет речь, и там действительно все в плохом состоянии.

«Посещать мало. Нужно создать реестр таких школ. Давайте сами находите возможность, работайте с бизнесом, пополняйте бюджет, делайте проекты и ремонтируйте. Все обязательства, которые были даны мной, членами правительства, главами муниципального образования должны быть выполнены. Все, что было обещано под протокол, должно быть сделано», — заявил глава региона.

Иван Белозерцев поручил первому заместителю председателя правительства региона Ларисе Рябихиной провести глубокий анализ проделанной работы.

«Нужно людям объяснить, что если не выполнили, то почему. Перенос — только с моего согласия. Я должен понимать, когда будет сделано то, что людям обещали», — подчеркнул губернатор.

Также он напомнил о жалобах жителей на водоснабжение. Иван Белозерцев поручил зампреду правительства Дмитрию Семенову планировать работу по этому вопросу на следующий год.


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