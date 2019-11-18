По следам «дела Соколова». В вузах Пензы появятся телефоны доверия

Губернатор Иван Белозерцев спросил о действиях, которые предприняли в регионе для предотвращения подобных случаев и исключения конфликтных ситуаций в вузах области.

«На прошлой неделе собирал всех ректоров, чтобы обсудить случившееся. Олег Соколов два раза приезжал в Пензу, для нас эта тема очень острая и важная, как для всех субъектов РФ», — ответил заместитель председателя правительства Олег Ягов.

Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо создать телефоны доверия, пообщаться со студенческими коллективами и общественностью.

«Подумайте, как сделать телефоны доверия, может, чтобы через соцсеть была возможность обратиться к власти. Чтобы можно было разобраться и быстро отреагировать. Доведите до всех, чтобы студенты и преподаватели знали об этом. Коррупции много — наверняка некоторые деньги берут за оценку, литературу навязывают, которая, может, и не нужна, ученым советом даже не рекомендована. Не покупают — «двойки» ставят. Давайте погрузимся в этом работу. По колледжам пройдите, посмотрите, как дети питаются, отдыхают», — подытожил глава региона.

Напомним, профессора Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Портал Lenta.ru писал, что мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Историк признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он якобы решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.